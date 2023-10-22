https://crimea.ria.ru/20231022/esli-vashu-ulitsu-pereimenovali-chto-delat-s-dokumentami-i-propiskoy-1132214624.html

Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской

Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской

Семь улиц Крымской столицы названы в честь героев спецоперации, еще две с 2022 года переименованы в честь императрицы Екатерины II и князя Потемкина. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-22T07:01

2023-10-22T07:01

2023-10-21T17:17

симферополь

радио "спутник в крыму"

валерия данильченко

закон и право

общество

мфц крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Семь улиц Крымской столицы названы в честь героев спецоперации, еще две с 2022 года переименованы в честь императрицы Екатерины II и князя Потемкина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Валерия Данильченко, а также пояснила, кто может предлагать новые названия, каков порядок переименования и нужно ли гражданам, зарегистрированным по переименованным адресам, менять документы.Возврат исторических названий и новые названия"По предложению Военного комиссариата у нас семь улиц названы в честь крымчан, погибших в ходе спецоперации, в честь наших героев. Решением Горсовета от 26 мая 2022 года были переименованы улицы Шмидта и Карла Маркса в Потемкинскую и Екатерининскую с целью возвращения исторических названий - так они назывались раньше. Для этих улиц установлен переходный период по 2025 год", - рассказала Данильченко.По ее словам, в данный момент новые переименования не планируются - с начала года в адрес столичной мэрии заявки о переименовании элементов улично-дорожной сети не поступали. А вот новые названия симферопольцы предлагают.Куда обращаться за переименованием"Переименования осуществляются на сессии городского совета, наименования выбираются в рамках увековечивания памяти выдающихся людей. Соответствующая комиссия с представителями администрации города, Центрального музея Тавриды, заслуженными работниками культуры, депутатами горсовета рассматривает обращение. Комиссия проходит раз в 2-3 месяца, после ее решение направляется в Горсовет и на ближайшей сессии принимается решение", - поясняет гостья эфира.Инициировать переименование могут сами местные власти, юридические лица, зарегистрированные в Симферополе и местные жители. Для этого в адрес администрации нужно направить предложение, приложив справку-обоснование с биографией исторической персоны и данными о ее заслугах.Что делать с документами на надвижимостьПо словам Данильченко, переоформлять документы на недвижимость после переименования гражданам не обязательно. Однако в случае продажи или дарения недвижимости ряд действия все же совершить придется."Действующее законодательство не устанавливает обязательного внесения изменений в правоустанавливающие документы на объекты недвижимости по причине изменения наименования. Поэтому документы менять не надо, пока с этой недвижимостью не придется совершать сделку. В этом случае необходимо внести в ЕГРН сведения о ранее учтенном объекте недвижимости - сделать это можно в МФЦ, предварительно заказав в администрации справку о соответствии и получив заверенную копию решения о переименовании. Это бесплатная процедура. Справку в БТИ заказывать не нужно", - поясняет порядок Данильченко.Что касается штампа в паспорте о регистрации гражданина, закон не налагает никаких обязанностей в этой части. Паспорт в таком случае замене не подлежит, однако это можно сделать по инициативе гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе переименовали центральные улицыАксенов хочет переименовать улицы с "украинскими" именамиВ Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город

https://crimea.ria.ru/20210902/v-sevastopole-novye-ulitsy-poluchat-imena-v-chest-veteranov-vov-1120745813.html

симферополь

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симферополь, валерия данильченко, закон и право, общество, мфц крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)