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Главное за день: 11 ноября

Главное за день: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Главное за день: 11 ноября

В Госдепартаменте США рассматривают вариант проведения выборов на Украине. Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС. Россия не допустит нарушения... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T22:43

2024-11-11T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США рассматривают вариант проведения выборов на Украине. Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС. Россия не допустит нарушения конвенции Монтрё, которая регулирует присутствие западных кораблей в Черном море. Доля российских вин в ресторанах должна составлять не менее 20% – соответствующий ГОСТ утвердили в Росстандарте. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена престижной международной премии "За мир и права человека".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Госдепе думают о выборах на УкраинеВ США рассматривают вариант проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, даже если боевые действия с Россией будут продолжаться. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ."По поступающим в СВР данным, в руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", – цитирует сообщение РИА Новости.При этом уточняется, что выборы будет проходить в условиях продолжения военных действий, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп США.Белоруссия официально стала партнером БРИКСВ Министерстве иностранных дел страны сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента РФ Владимира Путина о готовности стать партнером стран БРИКС. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ послу России Борису Грызлову."Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", – отметили в ведомстве.Россия не допустит присутствия Запада в Черном мореРоссия не потерпит нарушения Конвенции Монтре и не допустит военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.По его словам, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции."И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре", – подчеркнул Патрушев.Доля российских вин в ресторанах составит 20%В отечественных кафе и ресторанах доля российских вин должна достигать не менее 20%. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, сообщают в пресс-службе Роскачества."Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", – сказано в тексте документа.В разработанном ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, а также даны рекомендации, как располагать информацию об алкогольной продукции.Главред RT Маргарита Симоньян удостоена международной премииГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян награждена международной премией "За мир и права человека"."Это для меня честь совершенно неожиданная. Я, безусловно, рада, что вы заметили нашу работу", – отметила Маргарита Симоньян в видеообращении к организаторам.Премия, учрежденная Международным благотворительным фондом Эмиля Чечко, впервые вручена топ-менеджеру крупнейшего российского СМИ.

https://crimea.ria.ru/20241111/chto-gotovyat-demokraty-trampu-k-novomu-godu--mnenie-1141758666.html

https://crimea.ria.ru/20241111/zhile-dlya-semey-uchastnikov-svo---komu-polozheny-sotsialnye-vyplaty-1141759390.html

https://crimea.ria.ru/20241111/v-kreml-prokommentirovali-informatsiyu-o-razgovore-putina-i-trampa-1141759847.html

https://crimea.ria.ru/20241111/garazhnaya-amnistiya-kak-idet-ee-realizatsiya-v-rossii-1141770837.html

https://crimea.ria.ru/20241111/putin-pozdravil-s-yubileem-agentstvo-i-radio-sputnik-1141756821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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