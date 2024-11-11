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Главное за день: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Главное за день: 11 ноября
Главное за день: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Главное за день: 11 ноября
В Госдепартаменте США рассматривают вариант проведения выборов на Украине. Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС. Россия не допустит нарушения... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США рассматривают вариант проведения выборов на Украине. Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС. Россия не допустит нарушения конвенции Монтрё, которая регулирует присутствие западных кораблей в Черном море. Доля российских вин в ресторанах должна составлять не менее 20% – соответствующий ГОСТ утвердили в Росстандарте. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена престижной международной премии "За мир и права человека".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Госдепе думают о выборах на УкраинеВ США рассматривают вариант проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, даже если боевые действия с Россией будут продолжаться. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ."По поступающим в СВР данным, в руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", – цитирует сообщение РИА Новости.При этом уточняется, что выборы будет проходить в условиях продолжения военных действий, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп США.Белоруссия официально стала партнером БРИКСВ Министерстве иностранных дел страны сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента РФ Владимира Путина о готовности стать партнером стран БРИКС. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ послу России Борису Грызлову."Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", – отметили в ведомстве.Россия не допустит присутствия Запада в Черном мореРоссия не потерпит нарушения Конвенции Монтре и не допустит военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.По его словам, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции."И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре", – подчеркнул Патрушев.Доля российских вин в ресторанах составит 20%В отечественных кафе и ресторанах доля российских вин должна достигать не менее 20%. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, сообщают в пресс-службе Роскачества."Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", – сказано в тексте документа.В разработанном ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, а также даны рекомендации, как располагать информацию об алкогольной продукции.Главред RT Маргарита Симоньян удостоена международной премииГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян награждена международной премией "За мир и права человека"."Это для меня честь совершенно неожиданная. Я, безусловно, рада, что вы заметили нашу работу", – отметила Маргарита Симоньян в видеообращении к организаторам.Премия, учрежденная Международным благотворительным фондом Эмиля Чечко, впервые вручена топ-менеджеру крупнейшего российского СМИ.
https://crimea.ria.ru/20241111/chto-gotovyat-demokraty-trampu-k-novomu-godu--mnenie-1141758666.html
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https://crimea.ria.ru/20241111/v-kreml-prokommentirovali-informatsiyu-o-razgovore-putina-i-trampa-1141759847.html
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главное за день, новости, россия, риа новости
Главное за день: 11 ноября

Главные события и заявления понедельника, 11 ноября

22:43 11.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США рассматривают вариант проведения выборов на Украине. Белоруссия получила официальный статус партнера БРИКС. Россия не допустит нарушения конвенции Монтрё, которая регулирует присутствие западных кораблей в Черном море. Доля российских вин в ресторанах должна составлять не менее 20% – соответствующий ГОСТ утвердили в Росстандарте. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена престижной международной премии "За мир и права человека".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Госдепе думают о выборах на Украине

В США рассматривают вариант проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, даже если боевые действия с Россией будут продолжаться. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.
"По поступающим в СВР данным, в руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", – цитирует сообщение РИА Новости.
При этом уточняется, что выборы будет проходить в условиях продолжения военных действий, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп США.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11:17Радио "Спутник в Крыму"
Что готовят демократы Трампу к новому году – мнение

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента РФ Владимира Путина о готовности стать партнером стран БРИКС. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ послу России Борису Грызлову.
"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", – отметили в ведомстве.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11:58
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты

Россия не допустит присутствия Запада в Черном море

Россия не потерпит нарушения Конвенции Монтре и не допустит военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
По его словам, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции.
"И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре", – подчеркнул Патрушев.
Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
12:08
В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа

Доля российских вин в ресторанах составит 20%

В отечественных кафе и ресторанах доля российских вин должна достигать не менее 20%. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, сообщают в пресс-службе Роскачества.
"Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", – сказано в тексте документа.
В разработанном ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, а также даны рекомендации, как располагать информацию об алкогольной продукции.
Гаражи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
20:11
"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России

Главред RT Маргарита Симоньян удостоена международной премии

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян награждена международной премией "За мир и права человека".
"Это для меня честь совершенно неожиданная. Я, безусловно, рада, что вы заметили нашу работу", – отметила Маргарита Симоньян в видеообращении к организаторам.
Премия, учрежденная Международным благотворительным фондом Эмиля Чечко, впервые вручена топ-менеджеру крупнейшего российского СМИ.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
10:31
Путин поздравил с юбилеем агентство и радио Sputnik
 
Главное за деньНовостиРоссияРИА Новости
 
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22:43Главное за день: 11 ноября
22:30Главные новости Крыма: 11 ноября
22:03Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
21:52О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
21:31В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
21:07В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
20:52В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
20:32Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
20:11"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
19:53Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"
19:34Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
19:10Что туристы выбирают зимой в Крыму
18:48Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
18:31В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов
18:03В Судаке семейные разборки завершились убийством
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17:34Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды
17:02Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
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16:21В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
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