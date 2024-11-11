https://crimea.ria.ru/20241111/rossiya-ne-dopustit-prisutstvie-zapada-v-chernom-more--patrushev-1141769744.html

Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев

Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев

Россия крепко стоит на Черном море и не потерпит здесь военно-морского присутствия нечерноморских государств на постоянной основе в нарушение Конвенции Монтрё... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T17:41

2024-11-11T17:41

2024-11-11T17:48

николай патрушев

черное море

конвенция монтре

безопасность

новости

россия

армия и флот

балтийское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия крепко стоит на Черном море и не потерпит здесь военно-морского присутствия нечерноморских государств на постоянной основе в нарушение Конвенции Монтрё. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.По словам Патрушева, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции.Он также отметил, что США и их союзники в Европе ставят цель милитаризировать Балтийское море, потому Россия вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своей территориальной целостности и экономического суверенитета.В числе поводов усилить меры безопасности РФ в этом регионе он назвал подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО."В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей", – заявил председатель Морской коллегии России.Также Патрушев подчеркнул, что Россия прочно удерживает статус одной из ведущих военно-морских держав мира, и ее флот выполняет все задачи, включая главную – ядерное сдерживание.Ранее Патрушев заявлял, что США и их союзники по НАТО вынашивают планы изменить режим прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – ПатрушевКрым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

черное море

россия

балтийское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, черное море, конвенция монтре, безопасность, новости, россия, армия и флот, балтийское море