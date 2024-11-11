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Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
Россия крепко стоит на Черном море и не потерпит здесь военно-морского присутствия нечерноморских государств на постоянной основе в нарушение Конвенции Монтрё... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T17:41
2024-11-11T17:41
2024-11-11T17:48
николай патрушев
черное море
конвенция монтре
безопасность
новости
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия крепко стоит на Черном море и не потерпит здесь военно-морского присутствия нечерноморских государств на постоянной основе в нарушение Конвенции Монтрё. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.По словам Патрушева, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции.Он также отметил, что США и их союзники в Европе ставят цель милитаризировать Балтийское море, потому Россия вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своей территориальной целостности и экономического суверенитета.В числе поводов усилить меры безопасности РФ в этом регионе он назвал подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО."В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей", – заявил председатель Морской коллегии России.Также Патрушев подчеркнул, что Россия прочно удерживает статус одной из ведущих военно-морских держав мира, и ее флот выполняет все задачи, включая главную – ядерное сдерживание.Ранее Патрушев заявлял, что США и их союзники по НАТО вынашивают планы изменить режим прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – ПатрушевКрым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
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николай патрушев, черное море, конвенция монтре, безопасность, новости, россия, армия и флот, балтийское море
Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
РФ не допустит военно-морского присутствия нечерноморских стран в Черном море – Патрушев
17:41 11.11.2024 (обновлено: 17:48 11.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия крепко стоит на Черном море и не потерпит здесь военно-морского присутствия нечерноморских государств на постоянной основе в нарушение Конвенции Монтрё. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
По словам Патрушева, несмотря на агрессивные действия Киева в Черном море, координируемые натовскими специалистами, Россия крепко стоит в этом регионе и не позволит ослабить свои позиции.
"И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё", – подчеркнул Патрушев.
Он также отметил, что США и их союзники в Европе ставят цель милитаризировать Балтийское море, потому Россия вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своей территориальной целостности и экономического суверенитета.
В числе поводов усилить меры безопасности РФ в этом регионе он назвал подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
"В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей", – заявил председатель Морской коллегии России.
Также Патрушев подчеркнул, что Россия прочно удерживает статус одной из ведущих военно-морских держав мира, и ее флот выполняет все задачи, включая главную – ядерное сдерживание.
"Наши оппоненты должны знать, что морской ядерный щит России всегда на страже нашей страны", – сказал он, отметив, что в РФ развиваются и другие компоненты, силы и средства нашего флота.
Ранее Патрушев заявлял
, что США и их союзники по НАТО вынашивают планы изменить режим прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море.
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