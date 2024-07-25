https://crimea.ria.ru/20240725/ssha-stremyatsya-k-masshtabnoy-militarizatsii-chernogo-morya--patrushev-1139125702.html
США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев - РИА Новости Крым, 25.07.2024
США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
США и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T17:40
2024-07-25T17:40
2024-07-25T17:40
черное море
николай патрушев
сша
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
политика
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/08/1119777928_0:19:1046:607_1920x0_80_0_0_048e75767ff781fecbdde104794e5989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. США и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.По словам помощника президента, США, "преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря", давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Альянс не устраивает тот факт, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными, указал он.Патрушев подчеркнул, что "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".Помощник российского лидера добавил, что продекларировав на прошедшем саммите в Вашингтоне курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, НАТО фактически продемонстрировала свои "амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации".Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. Одним из пунктов итоговой декларации значится то, что НАТО намерена продолжать расширение сотрудничества на Западных Балканах и в Черном море. В альянсе отметили, что поддерживают евроатлантические устремления заинтересованных стран черноморского региона.Владимир Зеленский ранее утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозу для России, и она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнениеБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
черное море
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/08/1119777928_107:0:940:625_1920x0_80_0_0_60e50340f3ff3cc985a8fdaac31f362f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, николай патрушев, сша, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, политика, новости, мнения
США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
США хотят использовать черноморские страны для размещения дальнобойного оружия – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. США и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.
"В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, что НАТО использует территорию Румынии и Болгарии для размещения баз снабжения и наведения ударов по Крыму силами ВСУ.
По словам помощника президента, США, "преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря", давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Альянс не устраивает тот факт, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными, указал он.
Патрушев подчеркнул, что "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".
"Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими военно-морскими силами приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам. Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - пояснил он.
Помощник российского лидера добавил, что продекларировав на прошедшем саммите в Вашингтоне курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, НАТО фактически продемонстрировала свои "амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации".
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. Одним из пунктов итоговой декларации значится то, что НАТО намерена продолжать расширение сотрудничества на Западных Балканах и в Черном море. В альянсе отметили, что поддерживают евроатлантические устремления заинтересованных стран черноморского региона.
Владимир Зеленский ранее утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозу для России, и она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым: