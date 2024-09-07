https://crimea.ria.ru/20240907/ukrainskie-lekarstva-mozhno-ispolzovat-tolko-v-novykh-regionakh-rf-1140190825.html

Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ

Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ

Украинские лекарственные препараты, которые остались на складах в новых регионах после их вхождения в состав РФ, могут быть использованы по назначению. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T20:32

2024-09-07T20:32

2024-09-07T20:32

василий климов

росздравнадзор

новости

здоровье

здравоохранение в россии

новые регионы россии

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111522/32/1115223239_0:53:765:483_1920x0_80_0_0_a9089d362fbe3b505583846fc168c104.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские лекарственные препараты, которые остались на складах в новых регионах после их вхождения в состав РФ, могут быть использованы по назначению. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.И добавил, что единственное условие для использования такого медоборудования – заключение организации, имеющей лицензию на обслуживание медтехники, о том, что эта техника или инструментарий пригодны к эксплуатации.Также Климов рассказал, как обеспечиваются льготными лекарственными препаратами жители регионов, расположенных в 15 и 30-километровой зонах от линии боевого соприкосновения.И подчеркнул, что работа, связанная с выдачей и отпуском наркотических и психотропных препаратов, может осуществляться только государственными организациями.Читайте также на РИА Новости Крым:Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовБез лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий климов, росздравнадзор , новости, здоровье, здравоохранение в россии, новые регионы россии, лекарства