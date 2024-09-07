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Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
Украинские лекарственные препараты, которые остались на складах в новых регионах после их вхождения в состав РФ, могут быть использованы по назначению. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T20:32
2024-09-07T20:32
2024-09-07T20:32
василий климов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские лекарственные препараты, которые остались на складах в новых регионах после их вхождения в состав РФ, могут быть использованы по назначению. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.И добавил, что единственное условие для использования такого медоборудования – заключение организации, имеющей лицензию на обслуживание медтехники, о том, что эта техника или инструментарий пригодны к эксплуатации.Также Климов рассказал, как обеспечиваются льготными лекарственными препаратами жители регионов, расположенных в 15 и 30-километровой зонах от линии боевого соприкосновения.И подчеркнул, что работа, связанная с выдачей и отпуском наркотических и психотропных препаратов, может осуществляться только государственными организациями.Читайте также на РИА Новости Крым:Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовБез лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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василий климов, росздравнадзор , новости, здоровье, здравоохранение в россии, новые регионы россии, лекарства
Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
Украинские лекарства можно использовать по назначению только в новых регионах РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым.
Украинские лекарственные препараты, которые остались на складах в новых регионах после их вхождения в состав РФ, могут быть использованы по назначению. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
"Речь идет о запасах, которые были у частных предпринимателей, в разных аптеках и медорганизациях. Эти препараты до истечения срока годности могут обращаться на новых территориях. А вот вывезти их и использовать в других регионах нельзя. То же самое касается и медицинских изделий вплоть до рентген-оборудования и томографов", – сказал Климов.
И добавил, что единственное условие для использования такого медоборудования – заключение организации, имеющей лицензию на обслуживание медтехники, о том, что эта техника или инструментарий пригодны к эксплуатации.
Также Климов рассказал, как обеспечиваются льготными лекарственными препаратами жители регионов, расположенных в 15 и 30-километровой зонах от линии боевого соприкосновения.
"В некоторых из населенных пунктов там есть аптечные пункты, но в большинстве случаев сами жители выезжают туда, где есть возможность приобрести препараты. Тем жителям, которые в силу ряда обстоятельств не выехали, но имеют право на льготные лекарственные препараты, осуществляют доставку силами местной исполнительной власти", – рассказал руководитель тероргана Росздравнадзора.
И подчеркнул, что работа, связанная с выдачей и отпуском наркотических и психотропных препаратов, может осуществляться только государственными организациями.
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