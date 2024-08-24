https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html

Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ

Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ

В Геническе презентовали уникальный сборник "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм", над созданием которого в регионе работали несколько месяцев,... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T19:45

2024-08-24T19:45

2024-08-24T19:45

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Геническе презентовали уникальный сборник "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм", над созданием которого в регионе работали несколько месяцев, чтобы донести правду о причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сборник посвящен исследованию фундаментальных причин, приведших к тому, что за 33 года Украина из процветающей и промышленно развитой Республики ССР превратилась в свою полную противоположность, подчеркнули в пресс-службе администрации по итогам презентации книги."За эти несколько десятилетий идея независимости страны свелась сначала к идее перманентного конфликта с Россией, а в завершение – к ненависти и отрицанию подлинной украинской истории, культуры, традиций и языка – всего того, что и есть сама Украина", – отмечается в релизе.Предисловие к изданию написал лично губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметили в администрации.Презентованный сборник – первый подобного рода информационный продукт, который издается на территории возвращенных регионов России."Издается именно у нас, в Херсонской области", – подчеркнул Сальдо.В регионе книга поступит в общеобразовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, общественные организаций и молодежные движения. При этом одной только Херсонской областью планы не ограничиваются, подчеркнул Сальдо."В фокусе внимания авторов Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым, а также другие регионы России", – отметил он.Ключевая задача создания сборника – донести до всех жителей страны правду о том, что происходило на Украине после 1991 года и рассказать о целях и задачах специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 годуМиф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-РиббентропаВ школы Крыма направили 20 тонн книг

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, геническ, новые регионы россии, новости, новости сво, общество