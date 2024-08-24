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Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ
Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ
В Геническе презентовали уникальный сборник "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм", над созданием которого в регионе работали несколько месяцев,... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T19:45
2024-08-24T19:45
2024-08-24T19:45
владимир сальдо
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геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Геническе презентовали уникальный сборник "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм", над созданием которого в регионе работали несколько месяцев, чтобы донести правду о причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сборник посвящен исследованию фундаментальных причин, приведших к тому, что за 33 года Украина из процветающей и промышленно развитой Республики ССР превратилась в свою полную противоположность, подчеркнули в пресс-службе администрации по итогам презентации книги."За эти несколько десятилетий идея независимости страны свелась сначала к идее перманентного конфликта с Россией, а в завершение – к ненависти и отрицанию подлинной украинской истории, культуры, традиций и языка – всего того, что и есть сама Украина", – отмечается в релизе.Предисловие к изданию написал лично губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметили в администрации.Презентованный сборник – первый подобного рода информационный продукт, который издается на территории возвращенных регионов России."Издается именно у нас, в Херсонской области", – подчеркнул Сальдо.В регионе книга поступит в общеобразовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, общественные организаций и молодежные движения. При этом одной только Херсонской областью планы не ограничиваются, подчеркнул Сальдо."В фокусе внимания авторов Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым, а также другие регионы России", – отметил он.Ключевая задача создания сборника – донести до всех жителей страны правду о том, что происходило на Украине после 1991 года и рассказать о целях и задачах специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 годуМиф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-РиббентропаВ школы Крыма направили 20 тонн книг
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, геническ, новые регионы россии, новости, новости сво, общество
Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ
В Херсонской области презентовали первый в новых регионах РФ сборник статей о причинах СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Геническе презентовали уникальный сборник "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм", над созданием которого в регионе работали несколько месяцев, чтобы донести правду о причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"52-страничное издание содержит 16 статей общественных и политических деятелей Херсонской области, российских экспертов, историков и политологов и открывает людям правду о причинах начала спецоперации", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Сборник посвящен исследованию фундаментальных причин, приведших к тому, что за 33 года Украина из процветающей и промышленно развитой Республики ССР превратилась в свою полную противоположность, подчеркнули в пресс-службе администрации по итогам презентации книги.
"За эти несколько десятилетий идея независимости страны свелась сначала к идее перманентного конфликта с Россией, а в завершение – к ненависти и отрицанию подлинной украинской истории, культуры, традиций и языка – всего того, что и есть сама Украина", – отмечается в релизе.
Предисловие к изданию написал лично губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметили в администрации.
"Сегодня наша земля снова оказалась в эпицентре истории. Именно поэтому мы должны приложить максимум усилий для всестороннего обсуждения и осмысления происходящих вокруг нас и в мире процессов", – написал Сальдо.
Презентованный сборник – первый подобного рода информационный продукт, который издается на территории возвращенных регионов России.
"Издается именно у нас, в Херсонской области", – подчеркнул Сальдо.
В регионе книга поступит в общеобразовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, общественные организаций и молодежные движения. При этом одной только Херсонской областью планы не ограничиваются, подчеркнул Сальдо.
"В фокусе внимания авторов Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым, а также другие регионы России", – отметил он.
Ключевая задача создания сборника – донести до всех жителей страны правду о том, что происходило на Украине после 1991 года и рассказать о целях и задачах специальной военной операции.
"Несколько экземпляров уже направлены в фонд Российской государственной библиотеки в Москве, что подчеркнуло важность и ценность данного издания", – подытожил глава Херсонщины.
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