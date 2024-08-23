https://crimea.ria.ru/20240823/mif-o-vine-sssr-pochemu-zapad-demoniziruet-pakt-molotova-ribbentropa-1139819242.html

Миф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-Риббентропа

Миф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-Риббентропа - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Миф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-Риббентропа

Заключение Договора о ненападении между СССР и Германией являлся значительным успехом советской дипломатии, при этом для Запада он ознаменовал поражение их... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T11:13

2024-08-23T11:13

2024-08-23T11:13

история

вторая мировая война

германия

ссср

иосиф сталин

адольф гитлер

константин залесский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заключение Договора о ненападении между СССР и Германией являлся значительным успехом советской дипломатии, при этом для Запада он ознаменовал поражение их международной политики, приведшей ко Второй мировой войне. Демонизацией этого документа Запад пытается "перевести стрелки" и максимально принизить роль народов СССР в победе над нацизмом, выставив себя главными триумфаторами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.В чем в действительности состояла ошибка МосквыДоговор о ненападении между СССР и Германией, более известный как "пакт Молотова-Риббентропа" по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств двух стран, был заключен 23 августа 1939 года – 85 лет назад. Оценки этого документа историками до сих пор разнятся, порой кардинально: одни считают, что пакт во многом способствовал началу Второй мировой войны, другие уверены, что он позволил отсрочить ее начало.По мнению Константина Залесского, рассуждая о том, был ли договор триумфом или провалом советской дипломатии, нужно помнить главное: в результате заключения этого документа СССР в течение 1939-1940 годов расширил свои территории, присоединив практически бескровно Западную Белоруссию, Западную Украину, Прибалтику и Бессарабию."По большому счету, это был дипломатический успех Советского Союза, который, напомню, находился тогда в кольце враждебных государств", – убежден он.Другое дело, что Москва не смогла просчитать ситуацию и ошибочно полагала, что пакт является реально действующим документом для обеих сторон, добавил историк.Запад сам отказался от договора с СССРМногие до сих пор упрекают Иосифа Сталина в том, что он вообще пошел на сделку с Гитлером. Залесский в этой связи напомнил, что в 1939 году существовали три блока держав: так называемые западные демократии, агрессивный фашистский блок во главе с Третьим рейхом (страны "оси") и Советский Союз. Все эти блоки были категорическими врагами друг другу. Для СССР и Запад, и Германия были непримиримыми врагами. Соответственно, рисковать своим положением ради той или другой стороны у СССР не было никакой необходимости, указывает эксперт."Москва готова была заключить союз с Парижем и Лондоном и выставить свои вооруженные силы против Германии. Конечно, СССР было выгоднее заключить соглашение именно с западными странам, но они на это не пошли. Поэтому Советский Союз заключил договор с Германией – с тем из своих противников, который согласился его заключить", – подчеркнул Залесский.Гитлер все равно бы напалЕсли в период существования Советского Союза тему пакта Молотова-Риббентропа несмотря на холодную войну практически не поднимали, то начиная с 1990-х годов на Западе, особенно в странах Восточной Европы, начинается активная демонизация этого документа. Сначала утверждали, что договор якобы развязал руки Гитлеру и дал возможность Германии начать войну. Затем принялись обвинять Сталина, дескать, он и Гитлер договорились "поделить Европу и начать мировую войну в целях захвата мира и уничтожения свободы и демократии, а потом лидер нацистов обманул кремлевского вождя и сам напал на СССР".По словам Залесского, такие "аргументы" являются ложью. Даже если бы Берлин не заключил пакт с Москвой, 1 сентября 1939 года Германия все равно напала бы на Польшу, поскольку Гитлер никак не связывал это нападение с заключением или незаключением договора с СССР."Это было удобно – Германия снимала вероятность возможного конфликта. Если бы не было договора, был возможен вариант, что Советский Союз мог напасть, и надо было держать резервы. А так Третьему рейху не пришлось этого делать, потому что был договор", - пояснил историк.Главные цели демонизации Западом пакта Молотова-РиббентропаСпециалист констатирует: западные политики в 90-х взяли курс на создание вокруг пакта Молотова-Риббентропа исторического мифа, что якобы именно с него началась Вторая мировая война. Это делается с несколькими целями, считает Залесский.Во-первых, Запад стремится снять огромный моральный долг перед СССР и Россией как его правопреемницей за главный вклад в победу над нацизмом и десятки миллионов жертв, которые понесли наши народы в борьбе с "коричневой чумой".Во-вторых, Запад "переводит стрелки" на Советский Союз, который якобы ответственен за начала войны, и тем самым выстраивает концепцию, что победу во Второй мировой войне одержали главным образом Великобритания и США.В-третьих, на основании демонизации пакта страны Восточной Европы, в особенности Литва, Латвия и Эстония, а также Украина и Польша, обосновывают свою легитимность и строят легенду своей государственности.По словам Залесского, пакт Молотова-Риббентропа никогда не нравился западным странам еще и потому, что именно они толкнули Советский Союз на его заключение, хотя сами могли заключить такой документ с Москвой. В таком случае Вторая мировая, возможно, остановилась бы на польской кампании, предположил историк.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

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история, вторая мировая война, германия, ссср, иосиф сталин, адольф гитлер, константин залесский, мнения, пакт молотова-риббентропа