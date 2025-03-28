https://crimea.ria.ru/20250328/mat-i-syn-organizovali-zakaznoe-ubiystvo-v-simferopole-1145296895.html

Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе

Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе

42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать предстанут перед судом по обвинению в покушении на организацию заказного убийства родственников. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T12:08

2025-03-28T12:08

2025-03-28T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать предстанут перед судом по обвинению в покушении на организацию заказного убийства родственников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчина планировал убийство бывшей жены и ее отца, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Найти исполнителя он попросил знакомого, предложив ему 2,5 миллиона рублей. Посредник с предложением согласился, но выполнять не стал и сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы, отметили в прокуратуре Крыма.После этого мужчину попытались задержать сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Суд заключил под стражу обвиняемых, им предъявлено обвинение в организации покушения на убийство двух лиц по найму. На недвижимое имущество сына и матери наложен арест на сумму порядка 60 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, убийство, происшествия, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма