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Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать предстанут перед судом по обвинению в покушении на организацию заказного убийства родственников. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:08
2025-03-28T12:08
2025-03-28T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать предстанут перед судом по обвинению в покушении на организацию заказного убийства родственников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчина планировал убийство бывшей жены и ее отца, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Найти исполнителя он попросил знакомого, предложив ему 2,5 миллиона рублей. Посредник с предложением согласился, но выполнять не стал и сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы, отметили в прокуратуре Крыма.После этого мужчину попытались задержать сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Суд заключил под стражу обвиняемых, им предъявлено обвинение в организации покушения на убийство двух лиц по найму. На недвижимое имущество сына и матери наложен арест на сумму порядка 60 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, убийство, происшествия, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
В Симферополе мать и сын задержаны за покушение на заказное убийство родственников
12:08 28.03.2025 (обновлено: 12:26 28.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать предстанут перед судом по обвинению в покушении на организацию заказного убийства родственников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что мужчина планировал убийство бывшей жены и ее отца, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Найти исполнителя он попросил знакомого, предложив ему 2,5 миллиона рублей. Посредник с предложением согласился, но выполнять не стал и сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы, отметили в прокуратуре Крыма.
"27 марта на улице 60 лет Октября Симферополя заказчик встретился с "исполнителем", который предъявил ему на мобильном телефоне фотографии убийства, которое на самом деле было инсценировано", - уточнили в СК.
После этого мужчину попытались задержать сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, однако в результате погони был задержан оперативниками на пороге симферопольского управления МВД. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, а потому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминального прошлого", - отметили в СК.
Суд заключил под стражу обвиняемых, им предъявлено обвинение в организации покушения на убийство двух лиц по найму. На недвижимое имущество сына и матери наложен арест на сумму порядка 60 миллионов рублей.
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