https://crimea.ria.ru/20250328/bezopasnoe-sudokhodstvo-v-chernom-more---o-chem-govorili-putin-i-erdogan-1145299036.html

Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган

Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T13:43

2025-03-28T13:43

2025-03-28T13:43

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

новости

политика

россия

турция

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129122817_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_55729d241680ecda08abb3e762e82248.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Турецкий лидер высказался также в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Кроме того, президенты обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходитМатвиенко передала Эрдогану послание от ПутинаСоглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, политика, россия, турция, зерновая сделка