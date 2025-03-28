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Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган
Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T13:43
2025-03-28T13:43
2025-03-28T13:43
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
новости
политика
россия
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зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Турецкий лидер высказался также в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Кроме того, президенты обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходитМатвиенко передала Эрдогану послание от ПутинаСоглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, политика, россия, турция, зерновая сделка
Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили возобновление черноморской инициативы по безопасному судоходству