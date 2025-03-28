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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:54
2025-03-28T12:54
2025-03-28T12:54
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Эрдоган, в частности, заявил о готовности Анкары организовать переговорный процесс по ситуации на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин (политик), россия, новости, политика, украина
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган, в частности, заявил о готовности Анкары организовать переговорный процесс по ситуации на Украине.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и прочного мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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