https://crimea.ria.ru/20250328/putin-i-erdogan-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-1145297684.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T12:54

2025-03-28T12:54

2025-03-28T12:54

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин (политик)

россия

новости

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Эрдоган, в частности, заявил о готовности Анкары организовать переговорный процесс по ситуации на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин (политик), россия, новости, политика, украина