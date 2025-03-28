https://crimea.ria.ru/20250328/peredavala-dannye-o-voennykh-rf--ocherednuyu-shpionku-poymali-na-khersonschine-1145297015.html

Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине

Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине

В Херсонской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами и шпионаж будут судить 26-летнюю женщину. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T12:20

2025-03-28T12:20

2025-03-28T12:20

шпионаж

херсонская область

новости

владимир сальдо

новые регионы россии

закон и право

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами и шпионаж будут судить 26-летнюю женщину. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщил губернатор Владимир Сальдо.По мнению губернатора, данная ситуация ярко иллюстрирует, как "легкомысленные решения могут привести к катастрофическим итогам" и испортить жизненный путь.Дело о госизмене рассмотрит Херсонский областной суд, уточнил он.13 марта в ФСБ сообщили о задержании 22-летней жительницы Херсонской области, которая передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы.Ранее 47-летний житель Херсонщины также получил статью о госизмене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя получила 16 лет за госизменуВ Крыму задержали украинского шпионаЖитель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, херсонская область, новости, владимир сальдо, новые регионы россии, закон и право, вооруженные силы россии