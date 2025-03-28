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Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине
Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине
В Херсонской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами и шпионаж будут судить 26-летнюю женщину. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:20
2025-03-28T12:20
2025-03-28T12:20
шпионаж
херсонская область
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владимир сальдо
новые регионы россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами и шпионаж будут судить 26-летнюю женщину. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщил губернатор Владимир Сальдо.По мнению губернатора, данная ситуация ярко иллюстрирует, как "легкомысленные решения могут привести к катастрофическим итогам" и испортить жизненный путь.Дело о госизмене рассмотрит Херсонский областной суд, уточнил он.13 марта в ФСБ сообщили о задержании 22-летней жительницы Херсонской области, которая передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы.Ранее 47-летний житель Херсонщины также получил статью о госизмене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя получила 16 лет за госизменуВ Крыму задержали украинского шпионаЖитель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шпионаж, херсонская область, новости, владимир сальдо, новые регионы россии, закон и право, вооруженные силы россии
Передавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на Херсонщине
В Херсонской области женщину будут судить за сотрудничество со спецслужбами Украины