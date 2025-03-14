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В Крыму задержали украинского шпиона
В Крыму задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Крыму задержали украинского шпиона
В Крыму задержан 29-летний житель Керчи, подозреваемый в передаче украинской военной разведке данных об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T08:43
2025-03-14T08:43
2025-03-14T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан 29-летний житель Керчи, подозреваемый в передаче украинской военной разведке данных об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Переданную злоумышленником информацию противник использовал при нанесении ракетных ударов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Суд заключил мужчину под стражу.Ранее в Севастополе суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать взрывное устройство в подъезде жилого дома военнослужащего Вооруженных сил РФ.В Крыму жителя Ленинского района осудили к 18 годам лишения свободы за сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму задержали украинского шпиона
В Крыму задержан житель Керчи по подозрению в работе на украинскую военную разведку
08:43 14.03.2025 (обновлено: 09:25 14.03.2025)