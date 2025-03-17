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Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
47-летний житель Херсонской области получил статью о государственной измене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:09
2025-03-17T11:09
госизмена
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 47-летний житель Херсонской области получил статью о государственной измене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Управления ФСБ по региону.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и выявлять преступные связи злоумышленника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали украинского шпионаЖитель Ленинского района Крыма получил срок за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
херсонская область
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РИА Новости Крым
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госизмена, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина, вооруженные силы россии
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену

Жителя Херсонщины задержали по подозрению в государственной измене

11:09 17.03.2025
 
© УФСБ России по Херсонской областиЗадержание жителя Херсонской области
Задержание жителя Херсонской области
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 47-летний житель Херсонской области получил статью о государственной измене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Управления ФСБ по региону.
"Подозреваемый в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями спецслужб Украины, сведений о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сказано в сообщении.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и выявлять преступные связи злоумышленника.
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ГосизменаХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиУкраинаВооруженные силы России
 
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