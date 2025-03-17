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Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
47-летний житель Херсонской области получил статью о государственной измене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:09
2025-03-17T11:09
2025-03-17T11:09
госизмена
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 47-летний житель Херсонской области получил статью о государственной измене за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Управления ФСБ по региону.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и выявлять преступные связи злоумышленника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали украинского шпионаЖитель Ленинского района Крыма получил срок за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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госизмена, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина, вооруженные силы россии
Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
Жителя Херсонщины задержали по подозрению в государственной измене