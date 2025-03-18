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Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
В ночь на вторник Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа – ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по анклаву. Как сообщила канцелярия... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T07:43
2025-03-18T07:43
израиль
сектор газа
новости
политика
в мире
обострение ситуации в израиле
биньямин нетаньяху
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В ночь на вторник Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа – ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по анклаву. Как сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль возобновил удары по Газе в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Армия Израиля атакует объекты ХАМАС по всему сектору Газа с целью достижения военных целей, определенных политическим эшелоном, включая освобождение всех похищенных, отметили в канцелярии израильского премьера. И подчеркнули, что Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой: "Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля и одобрен политическим руководством".В ХАМАС назвали решение израильского премьера об атаке на анклав приговором находящимся в Газе израильским заложникам – в ХАМАС подчеркнули, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.Канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава заявил, что число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа в ночь на вторник превысило 230 человек.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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израиль, сектор газа, новости, политика, в мире, обострение ситуации в израиле, биньямин нетаньяху
Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей

Более 200 человек погибли и более 300 ранены после возобновления Израилем ударов по Газе

07:43 18.03.2025
 
© Кадр видеоРакетный удар
Ракетный удар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В ночь на вторник Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа – ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по анклаву. Как сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль возобновил удары по Газе в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израил принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников", – цитирует сообщение РИА Новости.

Армия Израиля атакует объекты ХАМАС по всему сектору Газа с целью достижения военных целей, определенных политическим эшелоном, включая освобождение всех похищенных, отметили в канцелярии израильского премьера. И подчеркнули, что Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой: "Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля и одобрен политическим руководством".
В ХАМАС назвали решение израильского премьера об атаке на анклав приговором находящимся в Газе израильским заложникам – в ХАМАС подчеркнули, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".

"Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля – ред.) и вынесении им смертного приговора", – цитирует РИА Новости заявление члена политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришка.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава заявил, что число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа в ночь на вторник превысило 230 человек.
"По предварительным данным, более 230 погибших и 350 пострадавших, большинство из которых – женщины и дети, в результате сионистских (израильских – ред.) авиаударов по домам, школам убежищам и палаткам для перемещенных лиц", – цитирует публикацию РИА Новости.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.
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