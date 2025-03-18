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С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым
С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым - РИА Новости Крым, 18.03.2025
С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым
Главы исторических регионов РФ – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – поздравили Крым с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T11:11
2025-03-18T12:08
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
леонид пасечник
денис пушилин
владимир сальдо
евгений балицкий
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы исторических регионов РФ – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – поздравили Крым с Днем воссоединения с Россией.Он отметил, что Украина обращалась с крымчанами "как злая мачеха", из-за чего полуостров постепенно приходил в упадок, а после майдана под угрозой фашисткой расправы со стороны украинских националистов жители полуострова решили взять судьбу в свои руки."Мужество жителей Крыма и их решимость в борьбе за право жить в России всегда вдохновляли нас. В 2022 году, когда Херсонщина, Запорожская область, ДНР и ЛНР определяли свою судьбу, именно пример Крыма служил нам ориентиром", – сказал Сальдо.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира, а крымчане и севастопольцы все годы оказывали неоценимую поддержку Запорожской области, оставаясь форпостом и ориентиром их исторического пути.Особую роль Крыма в судьбе Донбасса подчеркнул и глава ДНР Денис Пушилин.С одиннадцатилетием возвращения Крыма и Севастополя в состав России жителей полуострова также поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, события Крымской весны оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели.И отметил, что сегодня регионы вместе развиваются в составе России, восстанавливают и строят новую инфраструктуру, участвуют в различных федеральных проектах. "Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", – подытожил Пасечник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хронология Крымской весны – инфографикаКрымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова11 лет Крымской весне: как это было
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, леонид пасечник, денис пушилин, владимир сальдо, евгений балицкий, крымская весна, референдум, общество, день воссоединения с россией
С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым

Главы исторических регионов РФ поздравили Крым с воссоединением с Россией

11:11 18.03.2025 (обновлено: 12:08 18.03.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоГлавы исторических регионов РФ поздравили Крым с воссоединением с Россией
Главы исторических регионов РФ поздравили Крым с воссоединением с Россией
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы исторических регионов РФ – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – поздравили Крым с Днем воссоединения с Россией.
"Крым исторически был русским. Россия развивала и обживала полуостров на протяжении более двухсот лет – с момента присоединения к Российской империи в 1783 году. На крымских курортах отдыхали русские монархи, а Севастополь служил главной базой Черноморского флота", – написал у себя в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что Украина обращалась с крымчанами "как злая мачеха", из-за чего полуостров постепенно приходил в упадок, а после майдана под угрозой фашисткой расправы со стороны украинских националистов жители полуострова решили взять судьбу в свои руки.
"Мужество жителей Крыма и их решимость в борьбе за право жить в России всегда вдохновляли нас. В 2022 году, когда Херсонщина, Запорожская область, ДНР и ЛНР определяли свою судьбу, именно пример Крыма служил нам ориентиром", – сказал Сальдо.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира, а крымчане и севастопольцы все годы оказывали неоценимую поддержку Запорожской области, оставаясь форпостом и ориентиром их исторического пути.

"Крымчане сделали свой выбор. Выбор, которым будут гордиться потомки, выбор, который стал примером для жителей других исторических регионов России, выбор, который дал надежду вернуться на Родину, восстановить историческую справедливость и правду", – написал Балицкий.

Особую роль Крыма в судьбе Донбасса подчеркнул и глава ДНР Денис Пушилин.
"Для Донбасса 18 марта навсегда останется особенным днем. Пример крымчан не только вдохновил, но и окончательно убедил нас в том, что мы обязательно вернемся в родную семью российских регионов… Мы благодарны жителям Республики Крым за помощь и братское плечо, которое мы чувствуем с 2014 года", – написал глава республики в официальном Telegram-канале.
С одиннадцатилетием возвращения Крыма и Севастополя в состав России жителей полуострова также поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, события Крымской весны оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели.
"Тогда мы поняли: жители отдельного региона могут самостоятельно определять свою судьбу. И еще больше сплотились в противостоянии украинской агрессии", – написал Пасечник и также поблагодарил полуостров за многолетнюю помощь региону.
И отметил, что сегодня регионы вместе развиваются в составе России, восстанавливают и строят новую инфраструктуру, участвуют в различных федеральных проектах. "Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", – подытожил Пасечник.
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