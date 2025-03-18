https://crimea.ria.ru/20250318/s-prazdnikom-bratya-glavy-istoricheskikh-regionov-pozdravili-krym-1145012043.html

С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым

С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым - РИА Новости Крым, 18.03.2025

С праздником, братья: главы исторических регионов России поздравили Крым

Главы исторических регионов РФ – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – поздравили Крым с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T11:11

2025-03-18T11:11

2025-03-18T12:08

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

леонид пасечник

денис пушилин

владимир сальдо

евгений балицкий

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы исторических регионов РФ – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – поздравили Крым с Днем воссоединения с Россией.Он отметил, что Украина обращалась с крымчанами "как злая мачеха", из-за чего полуостров постепенно приходил в упадок, а после майдана под угрозой фашисткой расправы со стороны украинских националистов жители полуострова решили взять судьбу в свои руки."Мужество жителей Крыма и их решимость в борьбе за право жить в России всегда вдохновляли нас. В 2022 году, когда Херсонщина, Запорожская область, ДНР и ЛНР определяли свою судьбу, именно пример Крыма служил нам ориентиром", – сказал Сальдо.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира, а крымчане и севастопольцы все годы оказывали неоценимую поддержку Запорожской области, оставаясь форпостом и ориентиром их исторического пути.Особую роль Крыма в судьбе Донбасса подчеркнул и глава ДНР Денис Пушилин.С одиннадцатилетием возвращения Крыма и Севастополя в состав России жителей полуострова также поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, события Крымской весны оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели.И отметил, что сегодня регионы вместе развиваются в составе России, восстанавливают и строят новую инфраструктуру, участвуют в различных федеральных проектах. "Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", – подытожил Пасечник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хронология Крымской весны – инфографикаКрымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова11 лет Крымской весне: как это было

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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