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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T17:13
2025-03-18T17:13
2025-03-18T17:13
севастополь
паромы и катера в севастополе
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь курсирует через бухту. Об открытии рейда сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 16:17. Для горожан организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки работы морского транспорта не сообщалось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд