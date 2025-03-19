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Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима

Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима

48-летний житель Черноморского района Крыма приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против соседской девочки, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:43

2025-03-19T11:43

2025-03-19T11:49

педофил

черноморский район

новости крыма

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 48-летний житель Черноморского района Крыма приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против соседской девочки, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот. Злоумышленник, заманивая девочку сладостями, совершал в отношении нее действия сексуального характера.Потерпевшая сообщила о произошедшем отцу, который обратился в правоохранительные органы. Следователями и сотрудниками МВД были установлены и иные эпизоды аналогичных преступлений в отношении школьницы, собрана доказательственная база, проведены необходимые экспертизы, рассказали в ведомстве.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в пользу потерпевшей взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Симферополе 42-летний житель города был приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы. Отчим угрожал потерпевшей расправой, если она кому-то расскажет о совершаемых в отношении нее фактах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педофил, черноморский район, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации)