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Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима
Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима
48-летний житель Черноморского района Крыма приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против соседской девочки, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:43
2025-03-19T11:43
2025-03-19T11:49
педофил
черноморский район
новости крыма
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 48-летний житель Черноморского района Крыма приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против соседской девочки, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот. Злоумышленник, заманивая девочку сладостями, совершал в отношении нее действия сексуального характера.Потерпевшая сообщила о произошедшем отцу, который обратился в правоохранительные органы. Следователями и сотрудниками МВД были установлены и иные эпизоды аналогичных преступлений в отношении школьницы, собрана доказательственная база, проведены необходимые экспертизы, рассказали в ведомстве.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в пользу потерпевшей взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Симферополе 42-летний житель города был приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы. Отчим угрожал потерпевшей расправой, если она кому-то расскажет о совершаемых в отношении нее фактах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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педофил, черноморский район, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима
В Крыму суд приговорил педофила к 12 годам колонии строгого режима
11:43 19.03.2025 (обновлено: 11:49 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 48-летний житель Черноморского района Крыма приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против соседской девочки, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот. Злоумышленник, заманивая девочку сладостями, совершал в отношении нее действия сексуального характера.
Потерпевшая сообщила о произошедшем отцу, который обратился в правоохранительные органы. Следователями и сотрудниками МВД были установлены и иные эпизоды аналогичных преступлений в отношении школьницы, собрана доказательственная база, проведены необходимые экспертизы, рассказали в ведомстве.
"Приговором суда житель Черноморского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении Следкома.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в пользу потерпевшей взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Симферополе 42-летний житель города был приговорен
к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы. Отчим угрожал потерпевшей расправой, если она кому-то расскажет о совершаемых в отношении нее фактах.
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