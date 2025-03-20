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Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:56
2025-03-20T14:56
школа
последний звонок
выпускной
учебный год
крым
новости крыма
министерство образования крыма
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Праздничные мероприятия по случаю окончания учебного года пройдут в помещениях школ, охрана и пропускной режим будут усилены, уточнила замминистра. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Другие классы проведут мероприятия в своих классных кабинетах.Выпускные вечера для 11-х классов в этом году состоятся 28 июня. Для выпускников 9 классов Минобразования Крыма рекомендует провести выпускные вечера 26 или 27 июня, добавила Беспалова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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школа, последний звонок, выпускной, учебный год, крым, новости крыма, министерство образования крыма, образование в крыму и севастополе
Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах

В школах Крыма последние звонки пройдут 24 мая с соблюдением мер безопасности – власти

14:56 20.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПоследний звонок
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.

"В этом году Минпросвещения РФ нам рекомендовало единые дни проведения праздничных мероприятий, которых мы в Крыму будем придерживаться… Единый день проведения праздника "последнего звонка" определен 24 мая. Праздничное мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований безопасности, без изменений по сравнению с прошлым годом", – сказала Беспалова.

Праздничные мероприятия по случаю окончания учебного года пройдут в помещениях школ, охрана и пропускной режим будут усилены, уточнила замминистра. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Другие классы проведут мероприятия в своих классных кабинетах.
Выпускные вечера для 11-х классов в этом году состоятся 28 июня. Для выпускников 9 классов Минобразования Крыма рекомендует провести выпускные вечера 26 или 27 июня, добавила Беспалова.
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