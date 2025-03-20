Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
В школах Крыма последние звонки пройдут 24 мая с соблюдением мер безопасности – власти
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПоследний звонок
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"В этом году Минпросвещения РФ нам рекомендовало единые дни проведения праздничных мероприятий, которых мы в Крыму будем придерживаться… Единый день проведения праздника "последнего звонка" определен 24 мая. Праздничное мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований безопасности, без изменений по сравнению с прошлым годом", – сказала Беспалова.
Праздничные мероприятия по случаю окончания учебного года пройдут в помещениях школ, охрана и пропускной режим будут усилены, уточнила замминистра. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Другие классы проведут мероприятия в своих классных кабинетах.
Выпускные вечера для 11-х классов в этом году состоятся 28 июня. Для выпускников 9 классов Минобразования Крыма рекомендует провести выпускные вечера 26 или 27 июня, добавила Беспалова.
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