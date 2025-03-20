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Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах

Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах

Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:56

2025-03-20T14:56

2025-03-20T14:56

школа

последний звонок

выпускной

учебный год

крым

новости крыма

министерство образования крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Праздничные мероприятия по случаю окончания учебного года пройдут в помещениях школ, охрана и пропускной режим будут усилены, уточнила замминистра. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Другие классы проведут мероприятия в своих классных кабинетах.Выпускные вечера для 11-х классов в этом году состоятся 28 июня. Для выпускников 9 классов Минобразования Крыма рекомендует провести выпускные вечера 26 или 27 июня, добавила Беспалова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, последний звонок, выпускной, учебный год, крым, новости крыма, министерство образования крыма, образование в крыму и севастополе