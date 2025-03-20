https://crimea.ria.ru/20250320/v-krymu-vyraschivayut-ogurtsy-po-innovatsionnym-tekhnologiyam-1145106235.html

В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T16:25

2025-03-20T16:25

2025-03-20T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее солнце, то притеняют и включают систему охлаждения. Так в Крыму компьютеры и современные технологии помогают выращивать огурцы, рассказывает РИА Новости Крым гендиректор тепличного комбината в Белогорском районе Роман Осмакович.Так, на прошлой неделе объем производства продукции составил: огурец среднеплодный – свыше 1706 тонн, в сутки получается чуть больше 32 тонн. В 2024 году произведено продукции 9,2727 тысяч тонн.Как объясняют специалисты, гидропоника – это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы "прилив-отлив" для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.Управляет всеми процессами компьютерный центр. За качеством овощей же следит собственная лаборатория. Собирают овощи вручную, бережно укладывают в картонные ящики.Тепличные комбинаты, где выращивают овощи, могут рассчитывать на компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые затрачивают в процессе работы. В текущем году общая сумма господдержки составляет 20 миллионов рублей. И она будет предоставляться всем субъектам хозяйствования, кто изъявит желание получить эту меру поддержки, рассказал журналистам Тютюник.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал журналистам, что овощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологиюВсем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидорыЗимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов

https://crimea.ria.ru/20240719/skolko-khranilisch-dlya-zimovki-urozhaya-ovoschey-ne-khvataet-krymu-1138977742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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