В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям в теплицах четвертого поколения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее солнце, то притеняют и включают систему охлаждения. Так в Крыму компьютеры и современные технологии помогают выращивать огурцы, рассказывает РИА Новости Крым гендиректор тепличного комбината в Белогорском районе Роман Осмакович.
"На 12 гектарах площади мы выращиваем среднеплодный огурец. Наши теплицы четвертого поколения - это теплицы закрытого грунта, на гидропонной системе", - уточнил директор.
Так, на прошлой неделе объем производства продукции составил: огурец среднеплодный – свыше 1706 тонн, в сутки получается чуть больше 32 тонн. В 2024 году произведено продукции 9,2727 тысяч тонн.
Как объясняют специалисты, гидропоника – это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы "прилив-отлив" для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНиколай Тютюник
1 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
2 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
3 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНиколай Тютюник
4 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
5 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
6 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Роман Осмакович
7 из 14
Роман Осмакович
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
8 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
9 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
10 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
11 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
12 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
13 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
14 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 14
Роман Осмакович
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Управляет всеми процессами компьютерный центр. За качеством овощей же следит собственная лаборатория. Собирают овощи вручную, бережно укладывают в картонные ящики.
"За счет тепличного хозяйства мы сможем в межсезонье насыщать потребительский рынок свежими овощами местного производства. Выращенные в Крыму, они быстрее попадают стол местного потребителя", - отметил замминистра сельского хозяйства Крыма, Николай Тютюник. И добавил, что одна из целей комбината — полное импортозамещение.
Тепличные комбинаты, где выращивают овощи, могут рассчитывать на компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые затрачивают в процессе работы. В текущем году общая сумма господдержки составляет 20 миллионов рублей. И она будет предоставляться всем субъектам хозяйствования, кто изъявит желание получить эту меру поддержки, рассказал журналистам Тютюник.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал журналистам, что овощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.
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