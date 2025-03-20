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В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T16:25
2025-03-20T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее солнце, то притеняют и включают систему охлаждения. Так в Крыму компьютеры и современные технологии помогают выращивать огурцы, рассказывает РИА Новости Крым гендиректор тепличного комбината в Белогорском районе Роман Осмакович.Так, на прошлой неделе объем производства продукции составил: огурец среднеплодный – свыше 1706 тонн, в сутки получается чуть больше 32 тонн. В 2024 году произведено продукции 9,2727 тысяч тонн.Как объясняют специалисты, гидропоника – это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы "прилив-отлив" для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.Управляет всеми процессами компьютерный центр. За качеством овощей же следит собственная лаборатория. Собирают овощи вручную, бережно укладывают в картонные ящики.Тепличные комбинаты, где выращивают овощи, могут рассчитывать на компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые затрачивают в процессе работы. В текущем году общая сумма господдержки составляет 20 миллионов рублей. И она будет предоставляться всем субъектам хозяйствования, кто изъявит желание получить эту меру поддержки, рассказал журналистам Тютюник.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал журналистам, что овощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологиюВсем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидорыЗимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов
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В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям в теплицах четвертого поколения

16:25 20.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В теплицах здесь всегда комфортные условия. Если на улице прохладная и пасмурная погода, то включают отопление и дополнительный свет, если зной и слепящее солнце, то притеняют и включают систему охлаждения. Так в Крыму компьютеры и современные технологии помогают выращивать огурцы, рассказывает РИА Новости Крым гендиректор тепличного комбината в Белогорском районе Роман Осмакович.

"На 12 гектарах площади мы выращиваем среднеплодный огурец. Наши теплицы четвертого поколения - это теплицы закрытого грунта, на гидропонной системе", - уточнил директор.

Так, на прошлой неделе объем производства продукции составил: огурец среднеплодный – свыше 1706 тонн, в сутки получается чуть больше 32 тонн. В 2024 году произведено продукции 9,2727 тысяч тонн.
Как объясняют специалисты, гидропоника – это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы "прилив-отлив" для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНиколай Тютюник
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
1 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
2 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
3 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНиколай Тютюник
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
4 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
5 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
6 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Роман Осмакович

В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
7 из 14

Роман Осмакович

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
8 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
9 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
10 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
11 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
12 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
13 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
14 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 14
Николай Тютюник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 14

Роман Осмакович

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 14
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Управляет всеми процессами компьютерный центр. За качеством овощей же следит собственная лаборатория. Собирают овощи вручную, бережно укладывают в картонные ящики.

"За счет тепличного хозяйства мы сможем в межсезонье насыщать потребительский рынок свежими овощами местного производства. Выращенные в Крыму, они быстрее попадают стол местного потребителя", - отметил замминистра сельского хозяйства Крыма, Николай Тютюник. И добавил, что одна из целей комбината — полное импортозамещение.

Тепличные комбинаты, где выращивают овощи, могут рассчитывать на компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые затрачивают в процессе работы. В текущем году общая сумма господдержки составляет 20 миллионов рублей. И она будет предоставляться всем субъектам хозяйствования, кто изъявит желание получить эту меру поддержки, рассказал журналистам Тютюник.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал журналистам, что овощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.
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