https://crimea.ria.ru/20250322/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-prodolzhaet-rasti-1145147387.html

Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти

Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T14:07

2025-03-22T14:07

2025-03-22T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на выезде из Крыма – со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 85 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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