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Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T14:07
2025-03-22T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на выезде из Крыма – со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 85 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, транспорт, логистика, тамань
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти

В очереди на Крымский мост стоят 357 машин

14:07 22.03.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 272 транспортных средств", - говорится в сообщении.

При этом на выезде из Крыма – со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 85 машин.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаКрымКерчьКерченский проливТранспортЛогистикаТамань
 
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