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Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T14:07
2025-03-22T14:07
2025-03-22T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередь выросла до 357 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на выезде из Крыма – со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 85 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
В очереди на Крымский мост стоят 357 машин