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Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T18:31
2025-03-23T18:31
московская область
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России по Московской области.Тело ребенка обнаружил слесарь во время очистки системы канализации дома. Возбуждено уголовное дело.Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Мать, чтобы успокоить своего малолетнего ребенка и избавить себя от его периодических криков, вводила малышу наркотические средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такса насмерть загрызла младенца в Томской областиРебенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцемБастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
московская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне

Тело младенца нашли в канализационной трубе в подвале жилого дома в Коломне

18:31 23.03.2025
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России по Московской области.

"В подвальном помещении жилого многоквартирного дома в городе Коломна в одной из труб обнаружено тело младенца", – сообщили в пресс-службе СК.

Тело ребенка обнаружил слесарь во время очистки системы канализации дома. Возбуждено уголовное дело.
Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.
Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Мать, чтобы успокоить своего малолетнего ребенка и избавить себя от его периодических криков, вводила малышу наркотические средства.
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Московская областьНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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