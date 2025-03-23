https://crimea.ria.ru/20250323/telo-mladentsa-nashli-v-podvale-v-kanalizatsii-zhilogo-doma-v-kolomne-1145169363.html

Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне

Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне

В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T18:31

2025-03-23T18:31

2025-03-23T18:31

московская область

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России по Московской области.Тело ребенка обнаружил слесарь во время очистки системы канализации дома. Возбуждено уголовное дело.Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Мать, чтобы успокоить своего малолетнего ребенка и избавить себя от его периодических криков, вводила малышу наркотические средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такса насмерть загрызла младенца в Томской областиРебенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцемБастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)