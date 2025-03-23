https://crimea.ria.ru/20250323/telo-mladentsa-nashli-v-podvale-v-kanalizatsii-zhilogo-doma-v-kolomne-1145169363.html
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T18:31
2025-03-23T18:31
2025-03-23T18:31
московская область
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В подвале многоэтажки города Коломна Московской области слесарь обнаружил тело новорожденного младенца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России по Московской области.Тело ребенка обнаружил слесарь во время очистки системы канализации дома. Возбуждено уголовное дело.Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Мать, чтобы успокоить своего малолетнего ребенка и избавить себя от его периодических криков, вводила малышу наркотические средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такса насмерть загрызла младенца в Томской областиРебенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцемБастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
Тело младенца нашли в канализационной трубе в подвале жилого дома в Коломне