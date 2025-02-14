https://crimea.ria.ru/20250214/bastrykinu-predstavyat-doklad-po-delu-o-nanesenii-travm-mladentsam-v-krymu-1144165937.html

Бастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму

Бастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Бастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования новорожденных в роддоме... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T08:51

2025-02-14T08:51

2025-02-14T08:51

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

родильный дом

симферополь

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новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования новорожденных в роддоме Симферополя, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее пациентки роддома в Симферополе пожаловались на действия врачей, причинивших травмы новорожденным детям. По данным фактам следственные органы Крыма расследуются уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).Накануне минздрав Крыма сообщил о проведении ведомственной проверки информации относительно оказания медицинской помощи роженицам в симферопольском роддоме №2.В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. 11 декабря в минздраве Крыма сообщили о проверке по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Дело о травмировании ребенка было поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.13 февраля в соцсетях появилась информация о других пострадавших от действий медперсонала женщинах и детях. Следком и прокуратура Крыма организовали проверки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, родильный дом, симферополь, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе