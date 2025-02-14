Бастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в Крыму
Бастрыкин заслушает доклад по делу о нанесении травм новорожденным в крымском роддоме
© СК РФГерб Следственного комитета России
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования новорожденных в роддоме Симферополя, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее пациентки роддома в Симферополе пожаловались на действия врачей, причинивших травмы новорожденным детям. По данным фактам следственные органы Крыма расследуются уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).
"Глава ведомства дал поручение руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Накануне минздрав Крыма сообщил о проведении ведомственной проверки информации относительно оказания медицинской помощи роженицам в симферопольском роддоме №2.
В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка.
11 декабря в минздраве Крыма сообщили о проверке по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Дело о травмировании ребенка было поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.
13 февраля в соцсетях появилась информация о других пострадавших от действий медперсонала женщинах и детях. Следком и прокуратура Крыма организовали проверки.
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