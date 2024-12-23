https://crimea.ria.ru/20241223/v-krymu-proveryat-informatsiyu-o-prichinenii-travm-materi-i-rebenku-pri-rodakh-1142854044.html

В Крыму проверят информацию о причинении травм матери и ребенку при родах

В Крыму проверят информацию о причинении травм матери и ребенку при родах - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Крыму проверят информацию о причинении травм матери и ребенку при родах

В Симферополе организована процессуальная проверка информации из соцсетей о причинении травм матери и ребенку в процессе родов в одном из роддомов крымской... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T12:44

2024-12-23T12:44

2024-12-23T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе организована процессуальная проверка информации из соцсетей о причинении травм матери и ребенку в процессе родов в одном из роддомов крымской столицы, сообщает пресс-служба управления Следкома по Крыму и Севастополю.Следователям предстоит изучить обстоятельства протекания беременности, оказания дородовой помощи и помощи в момент родов, изучить медицинскую документацию и назначить соответствующие экспертизы. Параллельно проверку проводит прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.11 декабря в минздраве Крыма анонсировали проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Тогда обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме также взялся устанавливать Следственный комитет. В итоге дело о травмировании ребенка было поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоКак работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог

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