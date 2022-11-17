https://crimea.ria.ru/20221117/gde-novorozhdennye-poluchayut-ekstrennuyu-pomosch-medikov-v-krymu--neonatolog-1125424017.html

Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог

Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог

В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Семашко появилась возможность оперировать новорожденных с патологиями. Об этом в Международный РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T20:59

2022-11-17T20:59

2022-11-17T20:59

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Семашко появилась возможность оперировать новорожденных с патологиями. Об этом в Международный день недоношенных детей журналистам рассказал главный внештатный специалист неонатолог минздрава Крыма Александр Сидоров.Он напомнил, что раньше нуждающихся в экстренной медицинской помощи новорожденных нужно было транспортировать в республиканскую детскую клиническую больницу, однако из-за критического состояния маленький пациентов это не всегда было возможным. Сегодня такие операции проводят непосредственно в перинатальном центре, что значительно повышает шансы выживаемости новорожденных.Основная задача перинатального центра – это оказание помощи женщинам, у которых есть проблемы во время беременности и риск преждевременных родов, а также любые внутриутробные патологии, выявленные со стороны плода, рассказал неонатолог."При таких проблемах беременная госпитализируется в перинатальный центр, где с помощью комплекса мероприятий проводится диагностика и последующее лечение", – пояснил он.По данным заведующего отделением интенсивной терапии для новорожденных, ежегодно из отделения патологии перинатального центра выписывают 350-520 нуждавшихся в медицинской помощи детей. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, среди них до 80 детей рождаются с низкой массой тела до тысячи граммов, 300 – с массой тела от тысячи до двух тысяч граммов, из них около 120 имеют массу тела до 1500 граммов.Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. По данным Минздрава РФ, в России ежегодно рождается почти 90 тысяч недоношенных детей. При этом, за последние 30 лет выживаемость родившихся с экстремально низкой массой тела детей выросла в девять раз по стране.

https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html

https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество