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В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков
В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков
Государственный совет Крыма одобрил предоставление участникам специальной военной операции единовременной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:01
2025-03-26T12:01
крым
лариса кулинич
минимущества крыма
государственный совет рк (госсовет)
земля в крыму для участников сво
помощь бойцам сво
деньги
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма одобрил предоставление участникам специальной военной операции единовременной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен положенного им бесплатного земельного участка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в среду.После введения альтернативной меры поддержки заявитель будет вправе выбрать по своему усмотрению либо земельный участок, либо денежную компенсацию, добавила Кулинич.По ее словам, практика предоставления участникам СВО земли в собственность показала, что в большинстве случаев земля не используется по назначению, а выставляется на продажу. На сайтах по продаже недвижимости эти участки выставляются за сумму от 1 до 2 млн рублей, указала министр.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что участники специальной военной операции в Крыму будут получать соответствующую выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиВ Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
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крым, лариса кулинич, минимущества крыма, государственный совет рк (госсовет), земля в крыму для участников сво, помощь бойцам сво, деньги, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма, общество
В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

Парламент Крыма одобрил выдачу участникам СВО 1 млн рублей вместо земельного участка

12:01 26.03.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма одобрил предоставление участникам специальной военной операции единовременной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен положенного им бесплатного земельного участка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в среду.

"Законопроектом предлагается установить возможность получения участником специальной военной операции или членам его семьи с их согласия выплаты единовременной денежной компенсации в размере одного миллиона рублей взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно", - сказала министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.

После введения альтернативной меры поддержки заявитель будет вправе выбрать по своему усмотрению либо земельный участок, либо денежную компенсацию, добавила Кулинич.
По ее словам, практика предоставления участникам СВО земли в собственность показала, что в большинстве случаев земля не используется по назначению, а выставляется на продажу. На сайтах по продаже недвижимости эти участки выставляются за сумму от 1 до 2 млн рублей, указала министр.
"Это свидетельствует, что граждане больше заинтересованы в получении денежных средств, которые позволят, например, приобрести жилье либо земельный участок в другом населенном пункте. Более того, нередки случаи обращения граждан относительно возможности получения земельного участка в другом районе Крыма, например, там, где проживает непосредственно участник СВО", - отметила глава минимущества Крыма.
Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что участники специальной военной операции в Крыму будут получать соответствующую выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.
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