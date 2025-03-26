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В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

Государственный совет Крыма одобрил предоставление участникам специальной военной операции единовременной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T12:01

2025-03-26T12:01

2025-03-26T12:01

крым

лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма одобрил предоставление участникам специальной военной операции единовременной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен положенного им бесплатного земельного участка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в среду.После введения альтернативной меры поддержки заявитель будет вправе выбрать по своему усмотрению либо земельный участок, либо денежную компенсацию, добавила Кулинич.По ее словам, практика предоставления участникам СВО земли в собственность показала, что в большинстве случаев земля не используется по назначению, а выставляется на продажу. На сайтах по продаже недвижимости эти участки выставляются за сумму от 1 до 2 млн рублей, указала министр.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что участники специальной военной операции в Крыму будут получать соответствующую выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участкиВ Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков

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2025

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