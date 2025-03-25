https://crimea.ria.ru/20250325/v-krymu-boytsy-svo-smogut-poluchit-1-mln-rubley-vmesto-zemelnogo-uchastka-1145209976.html

В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T12:13

2025-03-25T12:13

2025-03-25T12:13

помощь бойцам сво

земля в крыму для участников сво

сергей аксенов

крым

новости крыма

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Выплата будет производиться из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.По словам Аксенова, данный вопрос согласован с Минфином РФ. Соответствующий проект закона внесен в крымский парламент, его принятие планируется в ближайшее время.Глава республики также напомнил, что участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны России через военкоматы Крыма, получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также земельный участок в собственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, сергей аксенов, крым, новости крыма, выплаты и компенсации