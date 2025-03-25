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В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T12:13
2025-03-25T12:13
помощь бойцам сво
земля в крыму для участников сво
сергей аксенов
крым
новости крыма
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Выплата будет производиться из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.По словам Аксенова, данный вопрос согласован с Минфином РФ. Соответствующий проект закона внесен в крымский парламент, его принятие планируется в ближайшее время.Глава республики также напомнил, что участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны России через военкоматы Крыма, получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также земельный участок в собственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, сергей аксенов, крым, новости крыма, выплаты и компенсации
В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

В Крыму участники СВО смогут получить выплату в 1 млн рублей вместо земельного участка

12:13 25.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции в Крыму, имеющие право бесплатно получить земельный участок, смогут по желанию получить выплату в размере одного миллиона рублей взамен участка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение, что вместо участка у наших защитников будет возможность получить денежную компенсацию – 1 миллион рублей. Это касается как тех, кто сейчас заключает контракт на прохождение службы, так и тех, кто заключил его ранее", - написал он в своем Telegram-канале.
Выплата будет производиться из республиканского бюджета в течение двух недель с момента подачи заявления.
По словам Аксенова, данный вопрос согласован с Минфином РФ. Соответствующий проект закона внесен в крымский парламент, его принятие планируется в ближайшее время.
Глава республики также напомнил, что участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны России через военкоматы Крыма, получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также земельный участок в собственность.
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Помощь бойцам СВОЗемля в Крыму для участников СВОСергей АксеновКрымНовости КрымаВыплаты и компенсации
 
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