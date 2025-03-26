Рейтинг@Mail.ru
Сколько Крым заработал на приватизации имущества - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250326/skolko-krym-zarabotal-na-privatizatsii-imuschestva-1145235958.html
Сколько Крым заработал на приватизации имущества
Сколько Крым заработал на приватизации имущества - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Сколько Крым заработал на приватизации имущества
Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T11:49
2025-03-26T11:49
крым
новости крыма
лариса кулинич
приватизация
минимущества крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358180_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_832734edcfb57bd6c740cb7397764c60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.По словам главы ведомства, планом на 2024 год была предусмотрена приватизация 26 объектов имущества казны, акций четырех акционерных обществ и долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трех государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества.Министр уточнила, что из указанной суммы более 1 млрд рублей поступило в доходную часть бюджета, более 200 млн рублей направили на финансирование дефицита крымского бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358180_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_019c5c5180de5d20ad5fdb10032e3752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, лариса кулинич, приватизация, минимущества крыма
Сколько Крым заработал на приватизации имущества

Крым получил 1,3 млрд рублей от приватизации имущества в 2024 году – власти

11:49 26.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоГурзуф. Аю-Даг
Гурзуф. Аю-Даг
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
По словам главы ведомства, планом на 2024 год была предусмотрена приватизация 26 объектов имущества казны, акций четырех акционерных обществ и долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трех государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества.
"Годовой плановый показатель на 2024 год составил один миллиард рублей. Отмечу, что в 2024 году в доход республики поступило свыше одного миллиарда трехсот миллионов рублей, что на 29% больше плановых показателей и на 8% больше от поступлений 2023 года", - сказала Кулинич.
Министр уточнила, что из указанной суммы более 1 млрд рублей поступило в доходную часть бюджета, более 200 млн рублей направили на финансирование дефицита крымского бюджета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЛариса КулиничПриватизацияМинимущества Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:51Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день
22:40Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
22:24Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
22:15Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано
21:56200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
21:34В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
21:16Крымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбе
20:54Магнитная буря движется к Земле
20:23В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
20:08Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
19:42Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
19:18ВСУ снова пытались атаковать Крым
19:10Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
18:48Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
18:28Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
18:07Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
17:38Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
17:20Разрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверка
Лента новостейМолния