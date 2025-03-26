https://crimea.ria.ru/20250326/skolko-krym-zarabotal-na-privatizatsii-imuschestva-1145235958.html
Сколько Крым заработал на приватизации имущества
Сколько Крым заработал на приватизации имущества - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Сколько Крым заработал на приватизации имущества
Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T11:49
2025-03-26T11:49
2025-03-26T11:49
крым
новости крыма
лариса кулинич
приватизация
минимущества крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358180_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_832734edcfb57bd6c740cb7397764c60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.По словам главы ведомства, планом на 2024 год была предусмотрена приватизация 26 объектов имущества казны, акций четырех акционерных обществ и долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трех государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества.Министр уточнила, что из указанной суммы более 1 млрд рублей поступило в доходную часть бюджета, более 200 млн рублей направили на финансирование дефицита крымского бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358180_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_019c5c5180de5d20ad5fdb10032e3752.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, лариса кулинич, приватизация, минимущества крыма
Сколько Крым заработал на приватизации имущества
Крым получил 1,3 млрд рублей от приватизации имущества в 2024 году – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
По словам главы ведомства, планом на 2024 год была предусмотрена приватизация 26 объектов имущества казны, акций четырех акционерных обществ и долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трех государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества.
"Годовой плановый показатель на 2024 год составил один миллиард рублей. Отмечу, что в 2024 году в доход республики поступило свыше одного миллиарда трехсот миллионов рублей, что на 29% больше плановых показателей и на 8% больше от поступлений 2023 года", - сказала Кулинич.
Министр уточнила, что из указанной суммы более 1 млрд рублей поступило в доходную часть бюджета, более 200 млн рублей направили на финансирование дефицита крымского бюджета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.