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Сколько Крым заработал на приватизации имущества

Сколько Крым заработал на приватизации имущества - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Сколько Крым заработал на приватизации имущества

Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T11:49

2025-03-26T11:49

2025-03-26T11:49

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лариса кулинич

приватизация

минимущества крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Крым получил 1,3 миллиарда рублей от приватизации имущества по итогам 2024 года, что на 29% больше планового показателя. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.По словам главы ведомства, планом на 2024 год была предусмотрена приватизация 26 объектов имущества казны, акций четырех акционерных обществ и долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трех государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества.Министр уточнила, что из указанной суммы более 1 млрд рублей поступило в доходную часть бюджета, более 200 млн рублей направили на финансирование дефицита крымского бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, лариса кулинич, приватизация, минимущества крыма