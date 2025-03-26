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Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
В бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии, этим должна заниматься Европа. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналу... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T08:49
2025-03-26T08:49
2025-03-26T08:49
украина
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии, этим должна заниматься Европа. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналу Time.Киев в этой ситуации "больше полагается на Европу", которая, по словам Зеленского, "искренне верит" в то, что ВСУ "является частью безопасности всей Европы".Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщило, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба Зеленского предрешена – политологВраньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцевЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и Донбассом
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украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), европа, в мире, сша, новости
Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
Украине не хватает денег на финансирование ВСУ – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым.
В бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии, этим должна заниматься Европа. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью
журналу Time.
"Им (украинским войскам - ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Я думаю, это настоящая проблема, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил глава киевского режима.
Киев в этой ситуации "больше полагается на Европу", которая, по словам Зеленского, "искренне верит" в то, что ВСУ "является частью безопасности всей Европы".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщило, что Франция и Италия заблокировали
выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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