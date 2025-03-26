https://crimea.ria.ru/20250326/nastoyaschaya-problema-zelenskiy-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-vsu-1145232352.html

Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ

Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ

В бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии, этим должна заниматься Европа. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналу... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T08:49

2025-03-26T08:49

2025-03-26T08:49

украина

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии, этим должна заниматься Европа. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналу Time.Киев в этой ситуации "больше полагается на Европу", которая, по словам Зеленского, "искренне верит" в то, что ВСУ "является частью безопасности всей Европы".Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщило, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба Зеленского предрешена – политологВраньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцевЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и Донбассом

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европа

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), европа, в мире, сша, новости