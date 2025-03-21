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Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине

Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине

Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские... РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T09:01

2025-03-21T09:01

2025-03-21T09:01

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости крым. Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники.По данным издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что ЕС не в состоянии поддерживать Украину.В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире