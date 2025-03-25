https://crimea.ria.ru/20250325/v-rossii-za-god-snyali-pochti-trista-natsionalnykh-filmov-1145224982.html

В России за год сняли почти триста национальных фильмов

В России за год сняли почти триста национальных фильмов - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В России за год сняли почти триста национальных фильмов

В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T20:41

2025-03-25T20:41

2025-03-25T20:41

владимир путин (политик)

новости

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.10 марта министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщал, что в стране стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Акция продлится до 30 апреля.Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко, документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеОт Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, культура, кино