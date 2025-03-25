В России за год сняли почти триста национальных фильмов
В 2024 году в России завершили производство 298 национальных фильмов – Путин
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Кинематограф мы продолжали в прошлом году поддерживать, оказывать ему всестороннюю помощь. Завершено производство 298 национальных фильмов, запущен в производство 151 национальный фильм", – уточнил президент в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
10 марта министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщал, что в стране стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Акция продлится до 30 апреля.
Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко, документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией.
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