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В России за год сняли почти триста национальных фильмов - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В России за год сняли почти триста национальных фильмов
В России за год сняли почти триста национальных фильмов - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В России за год сняли почти триста национальных фильмов
В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T20:41
2025-03-25T20:41
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.10 марта министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщал, что в стране стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Акция продлится до 30 апреля.Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко, документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеОт Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), новости, россия, культура, кино
В России за год сняли почти триста национальных фильмов

В 2024 году в России завершили производство 298 национальных фильмов – Путин

20:41 25.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В России продолжается всесторонняя поддержка отечественного кинематографа, в 2024 году завершено производство 298 фильмов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Кинематограф мы продолжали в прошлом году поддерживать, оказывать ему всестороннюю помощь. Завершено производство 298 национальных фильмов, запущен в производство 151 национальный фильм", – уточнил президент в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.

10 марта министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщал, что в стране стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Акция продлится до 30 апреля.
Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко, документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией.
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