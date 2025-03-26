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Патриотическая литература для детей: что и когда читать

Патриотическая литература для детей: что и когда читать - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Патриотическая литература для детей: что и когда читать

Фольклор и рассказы о природных богатствах родины лучше всяких "политических моментов" прививают детям любовь к своей стране и формируют чувство патриотизма... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T15:48

2025-03-26T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Фольклор и рассказы о природных богатствах родины лучше всяких "политических моментов" прививают детям любовь к своей стране и формируют чувство патриотизма. Такое мнение в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым высказала член союза детских и юношеских писателей РФ Екатерина Шелеметьева.По словам писателя, у детей есть запрос на получение информации о своей стране – ее истории, богатствах и достижениях, и книг, из которых это можно почерпнуть, огромное количество: это и хрестоматии, и энциклопедии, и сказки, и былины о русских богатырях."На рынке очень много таких (патриотических) книг, каждое издательство старается что-то такое выпустить. У нас есть прекрасные книги об истории, о Второй мировой войне. И в этом пласте литературы есть хорошая патриотическая книжка – повесть "Папа вернется. Лева" Лидии Кандыбович", – рассказала писатель.В свою очередь, как отметила в ходе встречи заведующая отделом Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова Наталья Огиенко, в библиотеках очень много мероприятий проводится патриотической направленности.Также очень интересным и талантливым крымским автором участники круглого стола назвали Татьяну Корниенко. У нее есть несколько интересных произведений, она пишет прозу, становилась победителем Международного конкурса им. Сергея Михалкова и конкурса издательства "Детская литература".При этом, как отметила социальный предприниматель, основатель магазина детских книг Анастасия Агеева, особенного запроса именно на военную детскую литературу среди родителей нет.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них – отечественная и мировая классика, научно-популярная литература.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснениеВ Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, книги, дети, общество