https://crimea.ria.ru/20240819/v-shkoly-kryma-napravili-20-tonn-knig-1139707880.html
В школы Крыма направили 20 тонн книг
В школы Крыма направили 20 тонн книг - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В школы Крыма направили 20 тонн книг
Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T13:55
2024-08-19T13:55
2024-08-19T13:55
крым
литература
федерация независимых профсоюзов россии
школа
новости крыма
дмитрий чуйков
образование в крыму и севастополе
светлана львова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал секретарь федерации Дмитрий Чуйков.Акция "Книги детям Крыма"Он пояснил, что решение провести гуманитарную акцию "Книги детям Крыма" было принято руководством федерации. У ФНПР есть свое издательство, которое за последние несколько лет напечатало большое количество произведений русских и зарубежных классиков, современных авторов, детской, приключенческой литературы, литературы по домоводству и хобби."Чтобы вся эта литература стала доступна детям Крыма и новых регионов РФ - для этого и стартовала эта акция. В субботу в Москве первая машина была загружена 20 тоннами литературы. Сейчас она направляется в Симферополь. Крым – первая ласточка", - сообщил Дмитрий Чуйков.Далее аналогичный гуманитарный груз направится в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Всего будет еще 5-6 отправок. В столицу Крыма книги прибудут 20 августа.По ее словам, из книг, которые прибудут на полуостров, сформируют комплекты. В Крыму 515 муниципальных школ и 16 интернатных учреждений, их библиотеки и постараются максимально обеспечить новой литературой.При этом Львова отметила, что нехватки литературы в учебных заведениях Крыма нет, поскольку ранее уже проводились подобные акции. Кроме того, руководство республики выделяло деньги на закупку дополнительной литературы и учебников.Обеспечение школ учебникамиПервый замминистра образования, науки и молодежи РК пояснила, что учебники меняют поэтапно в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов. На их закупку в школы Крыма выделяются средства в рамках субвенции (денежные пособия со стороны государства – ред.).Кроме того, в этом году на эти цели 100 миллионов рублей выделила республика. Закупаться учебники будут и для заведений среднего профессионального образования, и для общеобразовательных организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам историиНовые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымЕдиный учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, литература, федерация независимых профсоюзов россии, школа, новости крыма, дмитрий чуйков, образование в крыму и севастополе, светлана львова
В школы Крыма направили 20 тонн книг
20 тонн художественной и научно-популярной литературы направлены в школы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал секретарь федерации Дмитрий Чуйков.
Акция "Книги детям Крыма"
Он пояснил, что решение провести гуманитарную акцию "Книги детям Крыма" было принято руководством федерации. У ФНПР есть свое издательство, которое за последние несколько лет напечатало большое количество произведений русских и зарубежных классиков, современных авторов, детской, приключенческой литературы, литературы по домоводству и хобби.
"Чтобы вся эта литература стала доступна детям Крыма и новых регионов РФ - для этого и стартовала эта акция. В субботу в Москве первая машина была загружена 20 тоннами литературы. Сейчас она направляется в Симферополь. Крым – первая ласточка", - сообщил Дмитрий Чуйков.
Далее аналогичный гуманитарный груз направится в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Всего будет еще 5-6 отправок. В столицу Крыма книги прибудут 20 августа.
"В библиотеках наших школ имеется художественная литература, но потребность в ней и научно-популярной литературе есть всегда. Учащиеся активно участвуют в исследовательских конкурсах. Информации, которую они находят в интернете, не всегда достаточно", - говорит первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Львова.
По ее словам, из книг, которые прибудут на полуостров, сформируют комплекты. В Крыму 515 муниципальных школ и 16 интернатных учреждений, их библиотеки и постараются максимально обеспечить новой литературой.
При этом Львова отметила, что нехватки литературы в учебных заведениях Крыма нет, поскольку ранее уже проводились подобные акции. Кроме того, руководство республики выделяло деньги на закупку дополнительной литературы и учебников.
Обеспечение школ учебниками
"Учебниками школы Крыма обеспечены на 100 процентов. Родители не должны тратить свои деньги на их приобретение. Школа полностью обеспечит детей", - сообщила Светлана Львова.
Первый замминистра образования, науки и молодежи РК пояснила, что учебники меняют поэтапно в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов. На их закупку в школы Крыма выделяются средства в рамках субвенции (денежные пособия со стороны государства – ред.).
Кроме того, в этом году на эти цели 100 миллионов рублей выделила республика. Закупаться учебники будут и для заведений среднего профессионального образования, и для общеобразовательных организаций.
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