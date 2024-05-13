https://crimea.ria.ru/20240513/edinyy-uchebnik-istorii-chto-shkolniki-v-rf-dolzhny-uznat-o-kryme-1137239218.html

Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме

Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме

Новый учебник истории для учеников российских школ обязательно должен включать хотя бы краткий раздел о Крыме – от древности до новейшей истории, поскольку это... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T18:53

2024-05-13T18:53

2024-05-13T18:53

эксклюзивы риа новости крым

мнения

история

крым

виталий киселев

сергей киселев

общество

образование в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110077/56/1100775634_0:82:3350:1966_1920x0_80_0_0_abc1f158af4c1ee4a60282d1ebda7f73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый учебник истории для учеников российских школ обязательно должен включать хотя бы краткий раздел о Крыме – от древности до новейшей истории, поскольку это не просто поможет понять учащимся историческую принадлежность полуострова к РФ, но и объяснит целый ряд процессов, которые происходят в стране сейчас. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов ранее сообщил о стартовавшем в России конкурсе на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов."Чтобы ориентироваться в происходящих событиях, любому человеку необходима целостная картина мира. В том числе картина исторических событий. От трактовки и той идеологической нагрузки, которая вкладывается в содержание учебника, зависит восприятие истории и своего места в этой истории, принадлежность тому историческому пути, который проходит наша страна", – констатирует Киселев.Стоянки неандертальцев на полуострове, которые показывают, что этот российский регион – один их древнейших на Земле. Византийский период, связанный с крещением Руси, древнегреческие колонии в Крыму, ставшие вдохновением для русских писателей и поэтов – вся история Крыма имеет связь с историческим потоком, в рамках которого формировалась российское государство, подчеркивает ученый. Знания об этом, по его мнению, помогут школьникам вне зависимости от региона проживания понять многие процессы, происходящие в стране."Присоединение Крыма к России и предшествовавшие этому взаимоотношения с Крымским ханством. Крымская война, где Запад впервые показал неприятие России как таковой. Гражданская война – последний оплот сопротивления большевикам в европейской России. Беспримерный подвиг Севастополя, который вдохновлял воинов всей советской армии. Крымская наступательная операция в 1944 году. Крымское послевоенное возрождение, как один из примеров всесоюзного", – продолжает Киселев.Понимание всех этих событий в общей канве поможет российским школьникам понять события новейшей истории, а борьба крымчан за право принадлежать к русскому миру и вовсе является уникальным примером патриотизма, который необходимо воспитывать в юных россиянах, убежден собеседник агентства.Минпросвещения России ранее утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметОпыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка Тихон

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, история, крым, виталий киселев, сергей киселев, общество, образование в россии