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Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме
Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме
Новый учебник истории для учеников российских школ обязательно должен включать хотя бы краткий раздел о Крыме – от древности до новейшей истории, поскольку это... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T18:53
2024-05-13T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый учебник истории для учеников российских школ обязательно должен включать хотя бы краткий раздел о Крыме – от древности до новейшей истории, поскольку это не просто поможет понять учащимся историческую принадлежность полуострова к РФ, но и объяснит целый ряд процессов, которые происходят в стране сейчас. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов ранее сообщил о стартовавшем в России конкурсе на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов."Чтобы ориентироваться в происходящих событиях, любому человеку необходима целостная картина мира. В том числе картина исторических событий. От трактовки и той идеологической нагрузки, которая вкладывается в содержание учебника, зависит восприятие истории и своего места в этой истории, принадлежность тому историческому пути, который проходит наша страна", – констатирует Киселев.Стоянки неандертальцев на полуострове, которые показывают, что этот российский регион – один их древнейших на Земле. Византийский период, связанный с крещением Руси, древнегреческие колонии в Крыму, ставшие вдохновением для русских писателей и поэтов – вся история Крыма имеет связь с историческим потоком, в рамках которого формировалась российское государство, подчеркивает ученый. Знания об этом, по его мнению, помогут школьникам вне зависимости от региона проживания понять многие процессы, происходящие в стране."Присоединение Крыма к России и предшествовавшие этому взаимоотношения с Крымским ханством. Крымская война, где Запад впервые показал неприятие России как таковой. Гражданская война – последний оплот сопротивления большевикам в европейской России. Беспримерный подвиг Севастополя, который вдохновлял воинов всей советской армии. Крымская наступательная операция в 1944 году. Крымское послевоенное возрождение, как один из примеров всесоюзного", – продолжает Киселев.Понимание всех этих событий в общей канве поможет российским школьникам понять события новейшей истории, а борьба крымчан за право принадлежать к русскому миру и вовсе является уникальным примером патриотизма, который необходимо воспитывать в юных россиянах, убежден собеседник агентства.Минпросвещения России ранее утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметОпыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка Тихон
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РИА Новости Крым
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4.7
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мнения, история, крым, виталий киселев, сергей киселев, общество, образование в россии
Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме

История Крыма должна быть вписана в общероссийский учебник - историк Киселев

18:53 13.05.2024
 
© РИА Новости . Маша Росс / Перейти в фотобанкДонецкие школы начали получать российские учебники
Донецкие школы начали получать российские учебники - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Маша Росс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый учебник истории для учеников российских школ обязательно должен включать хотя бы краткий раздел о Крыме – от древности до новейшей истории, поскольку это не просто поможет понять учащимся историческую принадлежность полуострова к РФ, но и объяснит целый ряд процессов, которые происходят в стране сейчас. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.
Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов ранее сообщил о стартовавшем в России конкурсе на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов.
"Чтобы ориентироваться в происходящих событиях, любому человеку необходима целостная картина мира. В том числе картина исторических событий. От трактовки и той идеологической нагрузки, которая вкладывается в содержание учебника, зависит восприятие истории и своего места в этой истории, принадлежность тому историческому пути, который проходит наша страна", – констатирует Киселев.
Стоянки неандертальцев на полуострове, которые показывают, что этот российский регион – один их древнейших на Земле. Византийский период, связанный с крещением Руси, древнегреческие колонии в Крыму, ставшие вдохновением для русских писателей и поэтов – вся история Крыма имеет связь с историческим потоком, в рамках которого формировалась российское государство, подчеркивает ученый. Знания об этом, по его мнению, помогут школьникам вне зависимости от региона проживания понять многие процессы, происходящие в стране.
"Присоединение Крыма к России и предшествовавшие этому взаимоотношения с Крымским ханством. Крымская война, где Запад впервые показал неприятие России как таковой. Гражданская война – последний оплот сопротивления большевикам в европейской России. Беспримерный подвиг Севастополя, который вдохновлял воинов всей советской армии. Крымская наступательная операция в 1944 году. Крымское послевоенное возрождение, как один из примеров всесоюзного", – продолжает Киселев.
Понимание всех этих событий в общей канве поможет российским школьникам понять события новейшей истории, а борьба крымчан за право принадлежать к русскому миру и вовсе является уникальным примером патриотизма, который необходимо воспитывать в юных россиянах, убежден собеседник агентства.

"Референдум 1991 года, крымское сопротивление украинизации и украинской политике с 1991 по 2014 годы. Крымская весна и возрождение Крыма в составе России – это вообще феноменальное явление, когда территория, отторгнутая от страны, осталась ей верна и сделала все, чтобы вернуться в состав родной Отчизны", – напомнил Киселев.

Минпросвещения России ранее утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа.
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