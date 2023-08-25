https://crimea.ria.ru/20230825/novye-uchebniki-istorii-s-razdelom-pro-svo-postupili-v-krym-1130941834.html

Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в Крым

Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в Крым - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в Крым

В Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T09:24

2023-08-25T09:24

2023-08-25T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.Уточняется, что в учебниках представлена информация о подвигах погибших и действующих военнослужащих специальной военной операции, добровольцах и волонтерах.На уроках истории учащиеся старших классов будут изучать биографии и современных защитников родины. В том числе, факты о самоотверженных поступках на фронте генерала-майора ВКС РФ Канамата Боташева, первого Героя России в ходе СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, Героя ДНР и России Владимира Жоги и легендарной "Корсы" (Ольги Качуры), которая добровольцем пришла на фронт и командовала реактивным артиллерийским дивизионом.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебники по истории для учеников старших классов нового образца поступят во все российские школы до начала учебного года.Глава Минпросвещения подчеркнул, что запад пытается исказить правду и представить исторические события в нужном ему свете. Поэтому качественное историческое образование должно стать опорой страны в условиях развернутой против России информационной войны. Учебное пособие содержит два полностью синхронизированных курса – историю России и всеобщую историю.Министр также напомнил, что в настоящее время разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, они будут подготовлены до конца 2025 года. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет.

https://crimea.ria.ru/20230811/dlya-shkolnikov-khersonskoy-oblasti-vypustili-uchebnik-ukrainskogo-yazyka-1130660684.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости сво, образование в крыму и севастополе, история, новости, новости крыма