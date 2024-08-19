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В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории
В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории
С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T12:25
2024-08-19T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщила РИА Новости Крым первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года. Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства. В мае в России стартовал конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили число часов на изучение истории в школах Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
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В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории

В Крыму школьники будут изучать историю по новым учебникам с 1 сентября

12:25 19.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщила РИА Новости Крым первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.
"Мы закупили учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам, для старших классов учебники уже есть в наличии и с первого сентября дети уже будут заниматься по ним", - уточнила Львова.
В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года. Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства.
В мае в России стартовал конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымЛьвовНовостиНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеИсторияУчебники
 
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