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В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории

В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории

С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T12:25

2024-08-19T12:25

2024-08-19T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября в крымских школах будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщила РИА Новости Крым первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года. Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства. В мае в России стартовал конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили число часов на изучение истории в школах Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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