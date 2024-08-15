https://crimea.ria.ru/20240815/kogda-v-shkoly-rossii-postupyat-novye-uchebniki-po-istorii-i-estestvoznaniyu-1139635199.html

Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознанию

Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознанию - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознанию

В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года, сообщил министр... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T21:59

2024-08-15T21:59

2024-08-15T21:59

образование в россии

сергей кравцов

минпросвещения рф

общество

учебники

школа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. В России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки в Татарстане.Эта работа проводится в рамках создания единого образовательного пространства. Школы страны начали работать по единым федеральным программам, отметил Кравцов."Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году", - добавил он.При этом министерство разработало механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебных пособий. Оригинал-макеты учебников по истории для 5-9 классов и учебника по обществознанию для 9 класса будут подготовлены к 1 сентября.В мае в России стартовал конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов.В середине апреля Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиЕдиный учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме

https://crimea.ria.ru/20240413/v-shkolakh-sevastopolya-s-5-klassa-poyavitsya-novyy-obyazatelnyy-predmet-1136534939.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, общество, учебники, школа, новости