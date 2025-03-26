https://crimea.ria.ru/20250326/725-protsenta-surrogata--v-krymu-izyali-falsifikat-slivochnogo-masla-1145241536.html

72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла

72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла - РИА Новости Крым, 26.03.2025

72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла

В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T14:24

2025-03-26T14:24

2025-03-26T14:18

крым

севастополь

фальсификат

сливочное масло

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торговля

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Такое нарушение может причинить вред здоровью потребителя, отметили специалисты. Ведомство направило предписание об изъятии небезопасной продукции из оборота.Ранее в трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. "Просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нашли центнер просроченного сыраВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, фальсификат, сливочное масло, новости севастополя, новости крыма, общество, торговые сети, торговля, россельхознадзор