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72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла - РИА Новости Крым, 26.03.2025
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:24
2025-03-26T14:24
2025-03-26T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Такое нарушение может причинить вред здоровью потребителя, отметили специалисты. Ведомство направило предписание об изъятии небезопасной продукции из оборота.Ранее в трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. "Просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нашли центнер просроченного сыраВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
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крым, севастополь, фальсификат, сливочное масло, новости севастополя, новости крыма, общество, торговые сети, торговля, россельхознадзор
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
В магазинах Крыма нашли фальсифицированное сливочное масло севастопольского производителя