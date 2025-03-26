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72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла - РИА Новости Крым, 26.03.2025
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:24
2025-03-26T14:18
крым
севастополь
фальсификат
сливочное масло
новости севастополя
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общество
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торговля
россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Такое нарушение может причинить вред здоровью потребителя, отметили специалисты. Ведомство направило предписание об изъятии небезопасной продукции из оборота.Ранее в трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. "Просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нашли центнер просроченного сыраВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
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крым, севастополь, фальсификат, сливочное масло, новости севастополя, новости крыма, общество, торговые сети, торговля, россельхознадзор
72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла

В магазинах Крыма нашли фальсифицированное сливочное масло севастопольского производителя

14:24 26.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"В молочной продукции выявлено несоответствие продукции по показателю "жирно-кислотный состав, соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот или их сумм", – уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

Такое нарушение может причинить вред здоровью потребителя, отметили специалисты. Ведомство направило предписание об изъятии небезопасной продукции из оборота.
Ранее в трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. "Просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией.
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