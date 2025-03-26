https://crimea.ria.ru/20250326/staya-brodyachikh-sobak-rasterzala-zhenschinu-v-dagestane-1145241283.html

Стая бродячих собак растерзала женщину в Дагестане

Стая бродячих собак растерзала женщину в Дагестане - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Стая бродячих собак растерзала женщину в Дагестане

В Дагестане стая бродячих собак насмерть загрызла пожилую женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T14:13

2025-03-26T14:13

2025-03-26T14:13

собаки

дагестан

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане стая бродячих собак насмерть загрызла пожилую женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике.Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Дагестана сообщает, что жертве было 75 лет. Она скончалась на месте нападения на нее животных.В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект о запрете возврата бродячих животных в места обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предложили обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, установленного в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, дагестан, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)