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Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой
Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой
По факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:32
2025-03-26T14:32
сми
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
утраты
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. По факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. По данным СК, оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности украинских военнослужащих, причастных к совершению данного преступления.Анна Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года. Также она вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала сотрудничать с Первым каналом.Это не первый случай гибели военкоров в зоне СВО за последние дни. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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сми, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, утраты, правосудие
Дело о теракте возбуждено после гибели журналистки Анны Прокофьевой

Гибель журналистки Анны Прокофьевой квалифицировали как теракт

14:32 26.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. По факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. По данным СК, оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается медицинская помощь.
"По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.205 и ст. 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности украинских военнослужащих, причастных к совершению данного преступления.
Анна Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года. Также она вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала сотрудничать с Первым каналом.
Это не первый случай гибели военкоров в зоне СВО за последние дни. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СМИСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьУтратыПравосудие
 
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