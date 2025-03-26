https://crimea.ria.ru/20250326/armiya-rossii-vybivaet-vsu-iz-sel-i-dereven-po-vsem-frontam-1145242532.html
Армия России выбивает ВСУ из сел и деревень по всем фронтам
Армия России выбивает ВСУ из сел и деревень по всем фронтам - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Армия России выбивает ВСУ из сел и деревень по всем фронтам
Армия России за минувшие сутки сбила 58 вражеских БПЛА, уничтожила две станции РЭБ и ликвидировала больше 1300 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:58
2025-03-26T14:58
2025-03-26T14:58
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки сбила 58 вражеских БПЛА, уничтожила две станции РЭБ и ликвидировала больше 1300 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Противник потерял 55 военнослужащих.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему кра. ВСУ потеряли до 250 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи в ДНР. На этом направлении противник потерял до 310 военнослужащих, две станции РЭБ, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего.Российские военные группировки "Центр" улучшили тактическое положение и ударили по скоплениям ВСУ в разных районах ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих.Воины "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. ВСУ потеряли до 150 боевиков.Подразделение "Днепр" нанесло поражение формированиям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. За минувшие сутки там уничтожили свыше 65 военнослужащих.Всего за сутки Вооруженные силы РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах.Средства ПВО сбили две авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России выбивает ВСУ из сел и деревень по всем фронтам
Киевский режим за сутки лишился более 1300 боевиков – Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки сбила 58 вражеских БПЛА, уничтожила две станции РЭБ и ликвидировала больше 1300 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" на Белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Противник потерял 55 военнослужащих.
Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему кра. ВСУ потеряли до 250 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи в ДНР. На этом направлении противник потерял до 310 военнослужащих, две станции РЭБ, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего.
Российские военные группировки "Центр" улучшили тактическое положение и ударили по скоплениям ВСУ в разных районах ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих.
Воины "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. ВСУ потеряли до 150 боевиков.
Подразделение "Днепр" нанесло поражение формированиям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. За минувшие сутки там уничтожили свыше 65 военнослужащих.
Всего за сутки Вооруженные силы РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах.
Средства ПВО сбили две авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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