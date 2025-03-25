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Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"
Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"
С 28 по 30 апреля в России пройдет Всероссийский марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Одной из площадок мероприятия... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T20:33
2025-03-25T20:33
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
история
80 лет победы
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С 28 по 30 апреля в России пройдет Всероссийский марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Одной из площадок мероприятия стал город Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что марафон в Севастополе пройдет 28 апреля. Для молодежи это возможность пообщаться с выдающимися лекторами России и мира, среди которых можно выделить государственных деятелей, политиков, звезд, спортсменов, ученых, первых лиц крупнейших компаний.По всей стране в преддверии марафона пройдут просветительские мероприятия, такие как "Эхо Победы" – анимационные комиксы о городах-героях, включая Севастополь. "Экскурсии со Знанием" – путешествия по историческим местам нашей Родины, патриотические акции, посвященная героям Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в КрымуКогда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, история, 80 лет победы, память, великая отечественная война
Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"

В Севастополе 28 апреля пройдет молодежный марафон "Знание.Первые" к 80-летию Победы

20:33 25.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь стал площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"
Севастополь стал площадкой Всероссийского марафона Знание.Первые
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С 28 по 30 апреля в России пройдет Всероссийский марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Одной из площадок мероприятия стал город Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Выбор Севастополя в качестве площадки для марафона – это признание особого статуса нашего города-героя, его исторического значения и вклада в великую Победу", – говорится в сообщении губернатора.

Развожаев добавил, что марафон в Севастополе пройдет 28 апреля. Для молодежи это возможность пообщаться с выдающимися лекторами России и мира, среди которых можно выделить государственных деятелей, политиков, звезд, спортсменов, ученых, первых лиц крупнейших компаний.
По всей стране в преддверии марафона пройдут просветительские мероприятия, такие как "Эхо Победы" – анимационные комиксы о городах-героях, включая Севастополь. "Экскурсии со Знанием" – путешествия по историческим местам нашей Родины, патриотические акции, посвященная героям Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяИстория80 лет ПобедыПамятьВеликая Отечественная война
 
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