https://crimea.ria.ru/20250325/sevastopol-stanet-ploschadkoy-vserossiyskogo-marafona-znaniepervye-1145213848.html

Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"

Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые" - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"

С 28 по 30 апреля в России пройдет Всероссийский марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Одной из площадок мероприятия... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T20:33

2025-03-25T20:33

2025-03-25T20:33

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

история

80 лет победы

память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С 28 по 30 апреля в России пройдет Всероссийский марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Одной из площадок мероприятия стал город Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что марафон в Севастополе пройдет 28 апреля. Для молодежи это возможность пообщаться с выдающимися лекторами России и мира, среди которых можно выделить государственных деятелей, политиков, звезд, спортсменов, ученых, первых лиц крупнейших компаний.По всей стране в преддверии марафона пройдут просветительские мероприятия, такие как "Эхо Победы" – анимационные комиксы о городах-героях, включая Севастополь. "Экскурсии со Знанием" – путешествия по историческим местам нашей Родины, патриотические акции, посвященная героям Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в КрымуКогда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, история, 80 лет победы, память, великая отечественная война