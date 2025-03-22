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В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"

В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы" - РИА Новости Крым, 22.03.2025

В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"

В парке имени Гагарина Симферополе торжественно открылась патриотическая акция "Десант Победы Российских студенческих отрядов", посвященная 80-летию Победы в... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T16:38

2025-03-22T16:38

2025-03-22T16:38

крым

симферополь

80 лет победы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина Симферополе торжественно открылась патриотическая акция "Десант Победы Российских студенческих отрядов", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.В рамках акции в этом году 500 ребят будут помогать в благоустройстве памятников, мемориалов, братских захоронений Великой Отечественной войны в 20 муниципалитетах Крыма. После торжественного открытия акции участники приступили к уборке территории на Аллее Героев Великой Отечественной войны у мемориала "Вечный огонь" в парке имени Гагарина.Организаторами акции выступили "Дом молодежи" и Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества "Регион добрых дел".Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, симферополь, 80 лет победы, общество, студенты, новости крыма, благоустройство, великая отечественная война, памятники, памятники крыма, патриотическое воспитание