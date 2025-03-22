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В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы" - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"
В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы" - РИА Новости Крым, 22.03.2025
В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"
В парке имени Гагарина Симферополе торжественно открылась патриотическая акция "Десант Победы Российских студенческих отрядов", посвященная 80-летию Победы в... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T16:38
2025-03-22T16:38
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80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина Симферополе торжественно открылась патриотическая акция "Десант Победы Российских студенческих отрядов", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.В рамках акции в этом году 500 ребят будут помогать в благоустройстве памятников, мемориалов, братских захоронений Великой Отечественной войны в 20 муниципалитетах Крыма. После торжественного открытия акции участники приступили к уборке территории на Аллее Героев Великой Отечественной войны у мемориала "Вечный огонь" в парке имени Гагарина.Организаторами акции выступили "Дом молодежи" и Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества "Регион добрых дел".Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, 80 лет победы, общество, студенты, новости крыма, благоустройство, великая отечественная война, памятники, памятники крыма, патриотическое воспитание
В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"

В Симферополе стартовала акция "Десант Победы"

16:38 22.03.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядовВ Симферополе стартовала акция "Десант Победы"
В Симферополе стартовала акция Десант Победы
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина Симферополе торжественно открылась патриотическая акция "Десант Победы Российских студенческих отрядов", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В рамках акции в этом году 500 ребят будут помогать в благоустройстве памятников, мемориалов, братских захоронений Великой Отечественной войны в 20 муниципалитетах Крыма.
"Десант Победы" направлен на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников Великой Отечественной войны, оказание помощи людям преклонного возраста, семьям участников СВО, проведение открытых уроков школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 года и освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков", - сказано в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядовВ Симферополе стартовала акция "Десант Победы"
В Симферополе стартовала акция Десант Победы
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядов
В Симферополе стартовала акция "Десант Победы"
После торжественного открытия акции участники приступили к уборке территории на Аллее Героев Великой Отечественной войны у мемориала "Вечный огонь" в парке имени Гагарина.
Организаторами акции выступили "Дом молодежи" и Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества "Регион добрых дел".
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядовВ Симферополе стартовала акция "Десант Победы"
В Симферополе стартовала акция Десант Победы
© Фото предоставлено пресс-службой Российских студенческих отрядов
В Симферополе стартовала акция "Десант Победы"
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