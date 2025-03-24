https://crimea.ria.ru/20250324/moschnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-1145177117.html

Мощная магнитная буря накроет Землю

Мощная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Мощная магнитная буря накроет Землю

Мощная продолжительная магнитная буря уровня G2 накроет Землю 25 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T10:07

2025-03-24T10:07

2025-03-24T10:07

магнитные бури

космос

солнце

земля

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Мощная продолжительная магнитная буря уровня G2 накроет Землю 25 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ожидается, что шторм завершится к трем часам ночи, далее до 6 часов утра еще возможны слабые магнитосферные возмущения, не достигающие штормовых значений.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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магнитные бури, космос, солнце, земля, метеозависимость, новости