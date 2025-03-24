Мощная магнитная буря накроет Землю
Мощная магнитная буря будет бушевать с вечера вторника до утра среды - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Мощная продолжительная магнитная буря уровня G2 накроет Землю 25 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный удар случится около 18 часов. До полуночи его мощность не будет превышать слабого уровня G1. Далее сила геомагнитного возмущения повысится до уровня G2.
Ожидается, что шторм завершится к трем часам ночи, далее до 6 часов утра еще возможны слабые магнитосферные возмущения, не достигающие штормовых значений.
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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