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В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса
Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T13:41
2025-03-24T13:41
2025-03-24T14:28
пожар
москва
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Пожар локализовали.В столичной прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа."Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.Дорожное движение в районе ЧП перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.По данным РИА Новости, пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса
В Москве горит здание гостиничного комплекса с апартаментами в центре города
13:41 24.03.2025 (обновлено: 14:28 24.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России.
"В Москве горит здание гостиничного комплекса с апартаментами. По периметру установлены подъемные механизмы", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Пожар локализовали.
В столичной прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа.
"Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Дорожное движение в районе ЧП перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
По данным РИА Новости, пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".
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