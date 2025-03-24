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В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса
Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025
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пожар
москва
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Пожар локализовали.В столичной прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа."Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.Дорожное движение в районе ЧП перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.По данным РИА Новости, пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса

В Москве горит здание гостиничного комплекса с апартаментами в центре города

13:41 24.03.2025 (обновлено: 14:28 24.03.2025)
 
© РИА НовостиПожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
Пожар в комплексе Роза Росса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России.

"В Москве горит здание гостиничного комплекса с апартаментами. По периметру установлены подъемные механизмы", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Пожар локализовали.
В столичной прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа.
"Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Дорожное движение в районе ЧП перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
По данным РИА Новости, пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкПожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
Пожар в комплексе Роза Росса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Пожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарМоскваНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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