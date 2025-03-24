https://crimea.ria.ru/20250324/v-tsentre-moskvy-polykhaet-krovlya-zhilogo-kompleksa-1145182923.html

В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса

В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса - РИА Новости Крым, 24.03.2025

В центре Москвы полыхает кровля гостиничного комплекса

Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T13:41

2025-03-24T13:41

2025-03-24T14:28

пожар

москва

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Пожар локализовали.В столичной прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин пожара взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа."Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.Дорожное движение в районе ЧП перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.По данным РИА Новости, пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)