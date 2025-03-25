https://crimea.ria.ru/20250325/v-sevastopole-otremontiruyut-pyat-shkol-po-prezidentskoy-programme-1145228748.html

В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе

В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе

В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T21:32

2025-03-25T21:32

2025-03-25T21:32

михаил развожаев

школа

образование в крыму и севастополе

общество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", уточнил Развожаев.По информации губернатора, в школе № 43 обновят основное здание и тир: ремонт уже начался, завершится в ноября и сентябре соответственно.В школе № 34 также начались работы – они проходят в тире и мастерской, ремонт в основном здании школы начнется тогда, когда учащихся временно переведут в другие учреждения, уточнил губернатор.Кроме того, по его информации, после весенних каникул начнутся занятия в школах № 17 и № 39, где уже завершается ремонт, начавшийся в прошлом году.В гимназии № 10 и в школе № 41 ремонт почти закончился. Планируется, что уже в мае все сделают, и дети смогут вернуться за парты. В школе № 9 строительная готовность 80%, занятия начнутся с сентября, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь станет площадкой Всероссийского марафона "Знание.Первые"В Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, школа, образование в крыму и севастополе, общество, новости севастополя