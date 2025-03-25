Рейтинг@Mail.ru
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/bolee-4-mlrd-rubley-vydelyat-na-razvitie-kultury-v-krymu-1145213301.html
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:52
2025-03-25T13:52
культура
крым
новости крыма
финансирование
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111102/94/1111029462_0:5:2951:1665_1920x0_80_0_0_a4fbdcbbbb8e9c8d94577570ef9f43a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником. Также глава Крыма добавил, что только в 2024 году на полуострове капитально отремонтировали и отреставрировали 33 объекта культуры и культурного наследия. Продолжается работа по ремонту и оснащению сельских домов культуры.Крымские музеи посетили свыше двух миллионов человек, а библиотеки обслужили более полумиллиона пользователей.Аксенов отметил, что работники культуры выполняют высокую и ответственную миссию. Он поздравил всех причастных с праздником, пожелал мира, благополучия и вдохновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбоносный Крым: место силы Надежды БабкинойЧто поразило испанских танцоров в КрымуКастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
https://crimea.ria.ru/20250314/zdaniya-uzhe-paryat-nad-zemley-kak-vozvodyat-muzey-i-teatr-v-sevastopole-1144948334.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111102/94/1111029462_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7876d8f83d168ca7cf704c3d3987d592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, крым, новости крыма, финансирование, сергей аксенов
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму

В Крыму на развитие культуры запланировано 4 млрд рублей в 2025 году - Аксенов

13:52 25.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБалетная студия. Архивное фото
Балетная студия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником.
"Поддержка культуры была и остается одним из приоритетных направлений работы власти на всех уровнях. На развитие отрасли в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава Крыма добавил, что только в 2024 году на полуострове капитально отремонтировали и отреставрировали 33 объекта культуры и культурного наследия. Продолжается работа по ремонту и оснащению сельских домов культуры.
Крымские музеи посетили свыше двух миллионов человек, а библиотеки обслужили более полумиллиона пользователей.
Аксенов отметил, что работники культуры выполняют высокую и ответственную миссию. Он поздравил всех причастных с праздником, пожелал мира, благополучия и вдохновения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
Что поразило испанских танцоров в Крыму
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 20:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
 
КультураКрымНовости КрымаФинансированиеСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
08:49Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
08:35Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
08:11В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
08:10В Симферополе сбили мужчину на мопеде
07:49История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
07:21Два беспилотника сбили над Черным морем
07:07В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
06:37Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
06:09Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
00:01Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:42Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
22:22Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
22:03Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
21:54Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
21:48Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
21:32В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе
21:22Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
21:05В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Лента новостейМолния