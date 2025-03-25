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Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:52
2025-03-25T13:52
2025-03-25T13:52
культура
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником. Также глава Крыма добавил, что только в 2024 году на полуострове капитально отремонтировали и отреставрировали 33 объекта культуры и культурного наследия. Продолжается работа по ремонту и оснащению сельских домов культуры.Крымские музеи посетили свыше двух миллионов человек, а библиотеки обслужили более полумиллиона пользователей.Аксенов отметил, что работники культуры выполняют высокую и ответственную миссию. Он поздравил всех причастных с праздником, пожелал мира, благополучия и вдохновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбоносный Крым: место силы Надежды БабкинойЧто поразило испанских танцоров в КрымуКастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
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культура, крым, новости крыма, финансирование, сергей аксенов
Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
В Крыму на развитие культуры запланировано 4 млрд рублей в 2025 году - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На развитие культуры в Крыму в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником.
"Поддержка культуры была и остается одним из приоритетных направлений работы власти на всех уровнях. На развитие отрасли в этом году запланировано 4,2 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава Крыма добавил, что только в 2024 году на полуострове капитально отремонтировали и отреставрировали 33 объекта культуры и культурного наследия. Продолжается работа по ремонту и оснащению сельских домов культуры.
Крымские музеи посетили свыше двух миллионов человек, а библиотеки обслужили более полумиллиона пользователей.
Аксенов отметил, что работники культуры выполняют высокую и ответственную миссию. Он поздравил всех причастных с праздником, пожелал мира, благополучия и вдохновения.
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