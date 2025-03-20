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Что поразило испанских танцоров в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Что поразило испанских танцоров в Крыму
Что поразило испанских танцоров в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Что поразило испанских танцоров в Крыму
Испанские танцоры из коллектива "Барселонского балета фламенко" во время своего тура в Крым были удивлены радушием крымчан и тем, что они хорошо знают культуру... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T17:12
2025-03-20T17:12
крым
испания
культура
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Испанские танцоры из коллектива "Барселонского балета фламенко" во время своего тура в Крым были удивлены радушием крымчан и тем, что они хорошо знают культуру фламенко. Об этом артисты рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.В свою очередь танцор из Испании Йерай Фонсека Кадиз подчеркнул, что крымский зритель - очень открытый и благодарный."Такая обратная связь от зрителей стимулирует нас развиваться и расти в своем творчестве", - сказал он.Как рассказал танцор "Барселонского балета фламенко" Карлос Руис Моралес, в планах коллектива в следующий раз привезти в Крым новый спектакль, который будет объединять русскую и испанскую культуры. Танцор убежден, что в народных танцах Испании и России есть много общих черт, и это можно было бы использовать."С удовольствием вернулись бы в Крым, чтобы показать свои другие спектакли. Для нас не имеет разницы, какой нации или религиозной принадлежности люди, к которым мы едем в разных странах", - добавила Худит Мартин Гонсалес.Спектакли "Барселонского балета фламенко" прошли в Симферополе, Ялте и Севастополе. До этого коллектив посетил с гастролями 40 стран мира. Испанская труппа дала балет "Кармен" в современной интерпретации. Основанный в 2017 году каталонским танцором и хореографом Давидом Гутьерресом, "Барселонский балет фламенко" признан прессой и международными организациями послом города, воплощающим великую традицию фламенко, исторически процветающую в Каталонии. Балет представляет новую концепцию танца и успешно выступает в 40 странах мира на всех континентах. За 7 сезонов более 500 000 зрителей приветствовали танец труппы BFB.Читайте также на РИА Новости Крым:После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестромГреки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню ПобедыВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
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крым, испания, культура, искусство , общество, новости крыма
Что поразило испанских танцоров в Крыму

Испанские танцоры в Крыму хотят исполнить микс русских и испанских танцев

17:12 20.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Испанский балет: искусство как инструмент международной дипломатии"
Пресс-конференция Испанский балет: искусство как инструмент международной дипломатии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Испанские танцоры из коллектива "Барселонского балета фламенко" во время своего тура в Крым были удивлены радушием крымчан и тем, что они хорошо знают культуру фламенко. Об этом артисты рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы были очень удивлены, когда к нам после концерта подходили люди и благодарили, делились своими впечатлениями. Мы и не знали, что люди в Крыму так близки испанской культуре. Удивлены тем фактом, что в Крыму есть кружки фламенко для взрослых, что люди не только сами могут посетить театр, насладиться испанским балетом, но и в свое свободное время уделяют внимание испанской культуре и открыты для нее", – отметила солистка, танцовщица "Барселонского балета фламенко" Худит Мартин Гонсалес.
В свою очередь танцор из Испании Йерай Фонсека Кадиз подчеркнул, что крымский зритель - очень открытый и благодарный.
"Такая обратная связь от зрителей стимулирует нас развиваться и расти в своем творчестве", - сказал он.
Как рассказал танцор "Барселонского балета фламенко" Карлос Руис Моралес, в планах коллектива в следующий раз привезти в Крым новый спектакль, который будет объединять русскую и испанскую культуры. Танцор убежден, что в народных танцах Испании и России есть много общих черт, и это можно было бы использовать.
"С удовольствием вернулись бы в Крым, чтобы показать свои другие спектакли. Для нас не имеет разницы, какой нации или религиозной принадлежности люди, к которым мы едем в разных странах", - добавила Худит Мартин Гонсалес.
Спектакли "Барселонского балета фламенко" прошли в Симферополе, Ялте и Севастополе. До этого коллектив посетил с гастролями 40 стран мира. Испанская труппа дала балет "Кармен" в современной интерпретации.
Основанный в 2017 году каталонским танцором и хореографом Давидом Гутьерресом, "Барселонский балет фламенко" признан прессой и международными организациями послом города, воплощающим великую традицию фламенко, исторически процветающую в Каталонии. Балет представляет новую концепцию танца и успешно выступает в 40 странах мира на всех континентах. За 7 сезонов более 500 000 зрителей приветствовали танец труппы BFB.
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