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Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
Севастополь должен иметь возможность познакомиться с репертуаром как Московского театра Олега Табакова, так и театра "Современник". Об этом на... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T20:42
2024-08-06T20:42
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Севастополь должен иметь возможность познакомиться с репертуаром как Московского театра Олега Табакова, так и театра "Современник". Об этом на пресс-конференции, которая прошла в Севастопольской детской школе искусств, заявил руководитель обоих театров, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.По словам Машкова, артисты возглавляемого им театра Олега Табакова готовы приезжать в Севастополь, уже ставший родным, так часто, как это будет возможно, чтобы показать весь репертуар. В том числе недавнюю премьеру – спектакль "Наследники", отметил он.Он отметил, что сцены в столице и Севастополе отличаются, поэтому артисты, приезжая в Крым, ежедневно и много репетируют.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас он обсуждает с Машковым возможность приехать артистам с гастролями не только следующим летом, но и еще раньше – весной. В то самое время, когда Владимир Львович намерен провести здесь отбор детей для поступления в свою театральную школу.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь Владимир Машков назвал свое любимое место в Крыму
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РИА Новости Крым
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владимир машков, михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, театр, культура, искусство
Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров

Владимир Машков хочет познакомить Севастополь с репертуаром двух своих театров

20:42 06.08.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПресс-конференция Владимира Машкова
Пресс-конференция Владимира Машкова
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Севастополь должен иметь возможность познакомиться с репертуаром как Московского театра Олега Табакова, так и театра "Современник". Об этом на пресс-конференции, которая прошла в Севастопольской детской школе искусств, заявил руководитель обоих театров, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.
По словам Машкова, артисты возглавляемого им театра Олега Табакова готовы приезжать в Севастополь, уже ставший родным, так часто, как это будет возможно, чтобы показать весь репертуар. В том числе недавнюю премьеру – спектакль "Наследники", отметил он.

"Кроме того, я сейчас начинаю работать в театре "Современник", и, конечно, было бы неплохо привезти сюда два театра: и "Современник", и театр Олега Табакова, чтобы Севастополь увидел все, что у нас есть. Поэтому мы уже сейчас думаем о том, если будет такая возможность, приехать и с нашими премьерными спектаклями", – сказал Машков.

Он отметил, что сцены в столице и Севастополе отличаются, поэтому артисты, приезжая в Крым, ежедневно и много репетируют.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас он обсуждает с Машковым возможность приехать артистам с гастролями не только следующим летом, но и еще раньше – весной. В то самое время, когда Владимир Львович намерен провести здесь отбор детей для поступления в свою театральную школу.
"Мы очень рассчитываем, что у нас продолжится традиция и каждый фестиваль "Херсонес" сохранится третья компонента – драматическая часть, которая будет связана с театром Олега Табакова, "Современником" – как Владимир Львович решит. Это также будем планировать и обсуждать. А сейчас обсуждаем возможность, чтобы весной… в том числе и гастроли состоялись. Подробности будут чуть позже, но такая идея возникла", – поделился Развожаев.
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Владимир МашковМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольТеатрКультураИскусство
 
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