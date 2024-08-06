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Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров

Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров

Севастополь должен иметь возможность познакомиться с репертуаром как Московского театра Олега Табакова, так и театра "Современник". Об этом на... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T20:42

2024-08-06T20:42

2024-08-06T20:42

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Севастополь должен иметь возможность познакомиться с репертуаром как Московского театра Олега Табакова, так и театра "Современник". Об этом на пресс-конференции, которая прошла в Севастопольской детской школе искусств, заявил руководитель обоих театров, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.По словам Машкова, артисты возглавляемого им театра Олега Табакова готовы приезжать в Севастополь, уже ставший родным, так часто, как это будет возможно, чтобы показать весь репертуар. В том числе недавнюю премьеру – спектакль "Наследники", отметил он.Он отметил, что сцены в столице и Севастополе отличаются, поэтому артисты, приезжая в Крым, ежедневно и много репетируют.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас он обсуждает с Машковым возможность приехать артистам с гастролями не только следующим летом, но и еще раньше – весной. В то самое время, когда Владимир Львович намерен провести здесь отбор детей для поступления в свою театральную школу.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь Владимир Машков назвал свое любимое место в Крыму

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир машков, михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, театр, культура, искусство