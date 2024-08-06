https://crimea.ria.ru/20240806/teatr-olega-tabakova-vystupit-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole--1139406514.html

Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе

Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе

Театр Олега Табакова в Севастополе покажет свой легендарный спектакль "Матросская тишина", выступив специально для участников СВО, медиков и волонтеров, в том... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T16:45

2024-08-06T16:45

2024-08-06T17:11

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в Севастополе покажет свой легендарный спектакль "Матросская тишина", выступив специально для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказал руководитель театра, Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер и продюсер Владимир Машков, выступая на пресс-конференции в Севастополе.По словам Машкова, театр должен был ехать с гастролями в Донецк и Луганск. Но в целях безопасности планы отложили до более спокойных времен. От самой же идеи показать спектакль участникам СВО из Донбасса не отказались – они приехали в Севастополь.Осуществить задуманное удалось благодаря специальному гранту, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Показы пройдут в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" 8 и 9 августа, при этом будут целевыми и благотворительными, "для определенных социальных категорий". И лишь на один спектакль, дополнительный, билеты можно будет купить остальным желающим."В рамках специального гранта будут даваться два спектакля "Матросская тишина". И мы посоветовались с Владимиром Львовичем и решили, что будет еще один спектакль – в субботу. Сюда также будут приглашены члены семей участников СВО, ребята, которые находятся в отпуске, то есть будут пригласительные, но в том числе будет открыта и продажа билетов", – пояснил Развожаев.По словам Машкова, материал для показала был выбран не случайно. Спектакль "Матросская тишина" – о любви, предательстве, прощении, а главное – о воле. А воля – слово многогранное, подчеркнул артист."В русском языке воля – это сила характера, волевой человек; воля – это желание, моя воля; и воля – это свобода, то есть вольные люди. То есть это о широком понятии воли", – прокомментировал Машков.Он также отметил, что у пьесы Александра Галича "Матросская тишина" есть еще второе название – "Моя большая земля", что тоже имеет большой смысл.Сам он в этом спектакле исполняет главную мужскую роль Абрама Шварца.По словам его молодого коллеги и ученика, 24-летнего артиста театра Владислава Миллера, этот спектакль – малая толика того, что могут дать люди искусства бойцам."Очень волнительно и очень ответственно. Мы хотим, чтобы все прошло успешно. Мне кажется это тот минимум, который могут сделать артисты для наших бойцов, участников СВО, которые охраняют наши границы и защищают на передовой", – сказал Миллер."Матросская тишина" – семейная сага о любви к Родине и взаимоотношениях отцов и детей. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида.Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году. Среди его молодых артистов был Олег Табаков. Спектакль ставил Олег Ефремов, а главные роли исполнили Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша. Но после генеральной репетиции постановку запретили: спектакль показался слишком острым.Олег Табаков вернулся к нему спустя 30 лет. В репертуаре его Театра-студии "Матросская тишина" появилась в 1990-м году. Впервые главную роль в нем Владимир Машков сыграл, будучи студентом Табакова в Школе-студии МХАТ.В 2024 году Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, стал также руководителем театра "Современник". На пресс-конференции в Севастополе он заявил, что открывать сезон театр будет спектаклем "Матросская тишина"."Так историческая справедливость будет восстановлена", – заметил Машков.Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова уже в третий раз приехал с гастролями в Крым. Спектакль "Матросская тишина" покажут в рамках VIII Международного фестиваля опера и балета "Херсонес", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ"

https://crimea.ria.ru/20240215/vladimir-mashkov-tvorcheskie-lyudi-dolzhny-byt-na-peredovoy-1134974504.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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