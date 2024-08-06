Рейтинг@Mail.ru
Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/teatr-olega-tabakova-vystupit-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole--1139406514.html
Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
Театр Олега Табакова в Севастополе покажет свой легендарный спектакль "Матросская тишина", выступив специально для участников СВО, медиков и волонтеров, в том... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T16:45
2024-08-06T17:11
владимир машков
московский театр олега табакова
театр
искусство
севастополь
новости крыма
крым
герои сво
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139406732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_209c6449d8e67a69f265385c98cefca1.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в Севастополе покажет свой легендарный спектакль "Матросская тишина", выступив специально для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказал руководитель театра, Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер и продюсер Владимир Машков, выступая на пресс-конференции в Севастополе.По словам Машкова, театр должен был ехать с гастролями в Донецк и Луганск. Но в целях безопасности планы отложили до более спокойных времен. От самой же идеи показать спектакль участникам СВО из Донбасса не отказались – они приехали в Севастополь.Осуществить задуманное удалось благодаря специальному гранту, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Показы пройдут в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" 8 и 9 августа, при этом будут целевыми и благотворительными, "для определенных социальных категорий". И лишь на один спектакль, дополнительный, билеты можно будет купить остальным желающим."В рамках специального гранта будут даваться два спектакля "Матросская тишина". И мы посоветовались с Владимиром Львовичем и решили, что будет еще один спектакль – в субботу. Сюда также будут приглашены члены семей участников СВО, ребята, которые находятся в отпуске, то есть будут пригласительные, но в том числе будет открыта и продажа билетов", – пояснил Развожаев.По словам Машкова, материал для показала был выбран не случайно. Спектакль "Матросская тишина" – о любви, предательстве, прощении, а главное – о воле. А воля – слово многогранное, подчеркнул артист."В русском языке воля – это сила характера, волевой человек; воля – это желание, моя воля; и воля – это свобода, то есть вольные люди. То есть это о широком понятии воли", – прокомментировал Машков.Он также отметил, что у пьесы Александра Галича "Матросская тишина" есть еще второе название – "Моя большая земля", что тоже имеет большой смысл.Сам он в этом спектакле исполняет главную мужскую роль Абрама Шварца.По словам его молодого коллеги и ученика, 24-летнего артиста театра Владислава Миллера, этот спектакль – малая толика того, что могут дать люди искусства бойцам."Очень волнительно и очень ответственно. Мы хотим, чтобы все прошло успешно. Мне кажется это тот минимум, который могут сделать артисты для наших бойцов, участников СВО, которые охраняют наши границы и защищают на передовой", – сказал Миллер."Матросская тишина" – семейная сага о любви к Родине и взаимоотношениях отцов и детей. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида.Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году. Среди его молодых артистов был Олег Табаков. Спектакль ставил Олег Ефремов, а главные роли исполнили Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша. Но после генеральной репетиции постановку запретили: спектакль показался слишком острым.Олег Табаков вернулся к нему спустя 30 лет. В репертуаре его Театра-студии "Матросская тишина" появилась в 1990-м году. Впервые главную роль в нем Владимир Машков сыграл, будучи студентом Табакова в Школе-студии МХАТ.В 2024 году Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, стал также руководителем театра "Современник". На пресс-конференции в Севастополе он заявил, что открывать сезон театр будет спектаклем "Матросская тишина"."Так историческая справедливость будет восстановлена", – заметил Машков.Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова уже в третий раз приехал с гастролями в Крым. Спектакль "Матросская тишина" покажут в рамках VIII Международного фестиваля опера и балета "Херсонес", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ"
https://crimea.ria.ru/20240215/vladimir-mashkov-tvorcheskie-lyudi-dolzhny-byt-na-peredovoy-1134974504.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139406732_2:0:1137:851_1920x0_80_0_0_1815edc605d37c0b4677699d086b9b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир машков, московский театр олега табакова, театр, искусство , севастополь, новости крыма, крым, герои сво, михаил развожаев
Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе

Театр Олега Табакова даст спектакль для участников СВО из Донбасса и Севастополя

16:45 06.08.2024 (обновлено: 17:11 06.08.2024)
 
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в Севастополе покажет свой легендарный спектакль "Матросская тишина", выступив специально для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказал руководитель театра, Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер и продюсер Владимир Машков, выступая на пресс-конференции в Севастополе.
По словам Машкова, театр должен был ехать с гастролями в Донецк и Луганск. Но в целях безопасности планы отложили до более спокойных времен. От самой же идеи показать спектакль участникам СВО из Донбасса не отказались – они приехали в Севастополь.
"В целях безопасности – мы не про нашу безопасность говорим, а всех зрителей – появилась возможность привезти ребят, семьи волонтеров, врачей из Донецка и Луганска, с наших новых территорий на эти спектакли, показать их им и дать хоть день вздохнуть. Хотя бы ненадолго, на несколько часов. И чтобы они еще раз поняли, что мы все вместе, и так будет всегда", – сказал Машков.
Осуществить задуманное удалось благодаря специальному гранту, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Показы пройдут в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" 8 и 9 августа, при этом будут целевыми и благотворительными, "для определенных социальных категорий". И лишь на один спектакль, дополнительный, билеты можно будет купить остальным желающим.
"В рамках специального гранта будут даваться два спектакля "Матросская тишина". И мы посоветовались с Владимиром Львовичем и решили, что будет еще один спектакль – в субботу. Сюда также будут приглашены члены семей участников СВО, ребята, которые находятся в отпуске, то есть будут пригласительные, но в том числе будет открыта и продажа билетов", – пояснил Развожаев.
По словам Машкова, материал для показала был выбран не случайно. Спектакль "Матросская тишина" – о любви, предательстве, прощении, а главное – о воле. А воля – слово многогранное, подчеркнул артист.
"В русском языке воля – это сила характера, волевой человек; воля – это желание, моя воля; и воля – это свобода, то есть вольные люди. То есть это о широком понятии воли", – прокомментировал Машков.
Он также отметил, что у пьесы Александра Галича "Матросская тишина" есть еще второе название – "Моя большая земля", что тоже имеет большой смысл.
"Вот эта история – про нашу большую землю, которую мы должны беречь, защищать. И она начинается внутри каждого человека, во взаимоотношениях между людьми, в понимании, что тебе дорого, что ты любишь, что неразрывно с тобой связано. Это история о непобедимости нашего многонационального русского народа", – заключил Машков.
Сам он в этом спектакле исполняет главную мужскую роль Абрама Шварца.
По словам его молодого коллеги и ученика, 24-летнего артиста театра Владислава Миллера, этот спектакль – малая толика того, что могут дать люди искусства бойцам.
"Очень волнительно и очень ответственно. Мы хотим, чтобы все прошло успешно. Мне кажется это тот минимум, который могут сделать артисты для наших бойцов, участников СВО, которые охраняют наши границы и защищают на передовой", – сказал Миллер.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 17:11
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
"Матросская тишина" – семейная сага о любви к Родине и взаимоотношениях отцов и детей. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида.
Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году. Среди его молодых артистов был Олег Табаков. Спектакль ставил Олег Ефремов, а главные роли исполнили Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша. Но после генеральной репетиции постановку запретили: спектакль показался слишком острым.
Олег Табаков вернулся к нему спустя 30 лет. В репертуаре его Театра-студии "Матросская тишина" появилась в 1990-м году. Впервые главную роль в нем Владимир Машков сыграл, будучи студентом Табакова в Школе-студии МХАТ.
В 2024 году Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, стал также руководителем театра "Современник". На пресс-конференции в Севастополе он заявил, что открывать сезон театр будет спектаклем "Матросская тишина".
"Так историческая справедливость будет восстановлена", – заметил Машков.
Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова уже в третий раз приехал с гастролями в Крым. Спектакль "Матросская тишина" покажут в рамках VIII Международного фестиваля опера и балета "Херсонес", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ"
 
Владимир МашковМосковский театр Олега ТабаковаТеатрИскусствоСевастопольНовости КрымаКрымГерои СВОМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:1619 электроподстанций отключены на ЮБК – Гаспра и Ореанда без света
18:10В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
17:43В Крыму приостановлено ж/д сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой
17:3711 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
17:15Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
17:11Крымский мост открыли для проезда машин
17:02В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
16:45Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
16:33ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
16:27Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
16:23Крымский мост перекрыли
16:08Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
15:551,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
Лента новостейМолния