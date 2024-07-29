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В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ"

В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ" - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В Крыму закрылся фестиваль "Таврида. АРТ"

В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T00:30

2024-07-29T00:30

2024-07-29T00:30

крым

судак

арт-кластер "таврида"

таврида.арт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события России, посвященного молодому искусству.В этом году фестиваль проходил с 26 по 28 июля. Его ключевая тема – многонациональность России. Через призму молодого искусства участники смотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказов, музыкальных и театрализованных представлений.На сценах фестиваля выступили популярные артисты российской эстрады: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Оркестр "Кампанелла каменной звезды" и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, NЮ и другие артисты. Специальным гостем стала певица LIZWI из ЮАР.Участники и гости мероприятия также смогли насладиться выступлениями представителей национальной культуры из разных уголков России. В их числе всемирно известный этно-музыкант из Якутии Олена УУТАй, карельская фолк-группа TUARI, композитор и мультиинструменталист Marat Taturas, этно-проект HAZINA и группа ZAINETDIN из Башкирии, певица из Татарстана Дышать, фолк-коллектив OЙME из Мордовии, певица Арюн Гоа и рок-группа "Нукер" из Бурятии, этно-коллектив "Полынь Folk" из Тульской области, уральская певица PEVCHAYA, фолк-группы Vetkafolk и ХВОЯ из Москвы и Пензы, а также дагестанский рэп-исполнитель SHAMI и участники проекта BELOBOKA с индустриальным русским фольклором.Свои спектакли и шоу зрителям представили театральные коллективы и студии из разных уголков России.Также гости и участники фестиваля посетили выставку-ярмарку "Арт. Молодость", которая продемонстрировала работы молодых российских художников, дизайнеров, авторов, производителей аутентичной продукции, владельцев локальных брендов и арт-объектов.Одними из центральных событий фестиваля стали выставка-ярмарка "АРТ-ЭКСПО", открытие первой очереди самой большой на юге России киностудии студии "Юг. Кино", а также арт-шествие, в рамках которого из 89 регионов России прошли единой костюмированной колонной 3,5 километра. Более 350 представителей разных регионов поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" на языках разных народов страны.Кроме того, на фестивале определены 29 победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты", им выделят в общей сложности 15,3 миллиона рублей на реализацию их идей в различных сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о КрымеНа "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиковЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи

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крым, судак, арт-кластер "таврида", таврида.арт, культура, искусство , новости крыма